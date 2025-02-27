Токаев сменил ректора Академии государственного управления

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел кадровые перестановки в Академии государственного управления, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Распоряжением главы государства Абил Ерлан Куанышулы освобожден от должности ректора Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

На официальном сайте академии говорится, что Ерлан Абил родился 18 сентября 1973 года в Жезказгане.

В 1995 году окончил Жезказганский горно-технологический институт. Кандидат экономических наук, имеет нагрудный знак "Білім беру ісінің құрметті қызметкері".

Трудовой путь начал в качестве ассистента кафедры "Экономика и управление на предприятии" Жезказганского горно­технологического института (1995-1996).

С 1996 по 1997 год - стажер-исследователь Карагандинского государственного университета им Е.А.Букетова (КарГУ).

В 1997-1999 годах - старший преподаватель кафедры "Бизнес и менеджмент на предприятии" Жезказганского университета.

С 1999 по 2002 годы был заместителем заведующего кафедрой "Бизнес и менеджмент на предприятии" Жезказганского университета.

До 2006 года работал заведующим кафедрой "Бизнес и менеджмент на предприятии" Жезказганского университета (БиМП ЖезУ).

Был доцентом кафедры "Экономика и финансы" Института государственного и местного управления, Академия государственного управления при президенте в Астане в 2006-2009 годах.

В 2017 стал директором Института управления, Академии государственного управления при президенте РК.

В 2019 году получил должность ректора.

Кроме того, Жолманов Азамат Сагатович был назначен ректором Академии государственного управления при президенте - он освобожден от ранее занимаемой должности.

На официальном сайте АГДС РК говорится, что Азамат Жолманов трудовую деятельность начинал экспертом Департамента внешних связей и инвестиций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Затем научным сотрудником, заведующим сектором и заместителем директора Научно-исследовательского института, заместителем директора Института профессионального развития государственных служащих, директором Карагандинского филиала Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан, директором департамента стратегических разработок и международных программ Агентства РК по делам государственной службы.

7 февраля 2022 года был назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.