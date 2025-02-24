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Фархат Сарсекеев возглавил фонд "Даму"

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Фархат Сарсекеев
Фархат Сарсекеев. Фото: damu.kz

Фархат Сарсекеев возглавил АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" - об этом сегодня сообщила пресс-служба организации, передает NUR.KZ.

Заместитель председателя правления Холдинга "Байтерек" Жандос Шайхы представил коллективу Фонда "Даму" нового председателя правления Фархата Сарсекеева.

По информации фонда, Фархат Сарсекеев родился в 1984 году. Окончил Казахский Национальный Технический Университет им. К.И. Сатпаева и Казахскую академию труда и социальных отношений.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в банковском секторе.

В 2005-2006 годах работал менеджером 1 и 2 категории в управлении кредитования малого и среднего бизнеса АО "Казкоммерцбанк".

В 2008-2009 годах - кредитный менеджер департамента корпоративного бизнеса АО "Демир Банк Казахстан".

В 2009-2010 годах - главный специалист Restructuring and workout АО "АТФ Банк" (UniCredit Group).

В 2010-2012 годах - главный фронт-менеджер департамента реструктуризации активов АО "Банк развития Казахстана".

В 2012-2015 годах был замдиректора департамента по работе с национальными компаниями и институтами развития ДБ АО "Сбербанк".

В 2015-2018 годах работал замдиректора Карагандинского филиала по корпоративному бизнесу в ДБ АО "Сбербанк".

В 2018-2019 годах - управляющий директор АО "Фонд развития предпринимательства "Даму".

В 2019-2023 годах - заместитель председателя правления АО "Фонд развития предпринимательства "Даму".

С 2023 года до настоящего времени являлся управляющим директором по корпоративному бизнесу АО "Фридом Банк Казахстан".

По информации с официального сайта, фонд "Даму" занимается реализацией комплексных и эффективных инструментов поддержки в целях устойчивого развития микро, малого и среднего предпринимательства в Казахстане.

Фонд был образован в 1997 году постановлением правительства.

С 2015 года является финансовым агентом, осуществляющим реализацию и мониторинг финансовой поддержки (субсидирование ставок вознаграждения по кредитам предпринимателей, гарантирование кредитов предпринимателей перед банками) в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2223219-farhat-sarsekeev-vozglavil-fond-damu/