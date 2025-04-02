Ерназар Ракымжан возглавил отдел в администрации президента

Ракымжан Ерназар был назначен заведующим отделом социально-экономической политики администрации президента Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в Telegram-канале Акорды, сегодня распоряжением главы государства Айдын Кульсеитов освобожден от должности заведующего отделом социально-экономической политики администрации президента Республики Казахстан.

На эту должность был назначен Ерназар Ракымжан Серикбайулы. Отметим, что в августе 2023 года Токаев назначил Ракымжана Ерназара заведующим отделом стратегического планирования администрации президента РК.

Тогда отмечалось, что одной из предыдущих должностей Ерназара был пост директора Центра стратегических проектов Казахстанского института развития индустрии.

По данным с официального сайта Акорды, администрация президента РК является государственным органом, формируемым президентом Казахстана, непосредственно ему подчиненным и подотчетным.

Миссией администрации является качественное и своевременное информационно-аналитическое, правовое, протокольно-организационное, документационное и иное обеспечение деятельности президента.