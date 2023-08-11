Ракымжан Ерназар стал завотделом Администрации президента

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Ракымжана Ерназара заведующим Отделом стратегического планирования Администрации президента РК, сообщается на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Ерназар Ракымжан Серикбайулы назначен заведующим Отделом стратегического планирования Администрации президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Ранее этот пост занимал Айдын Кульсеитов. Он был освобожден от должности 20 июля этого года. Тогда Кульсеитова назначили главой отдела социально-экономического мониторинга Администрации президента.

По данным с официального сайта Акорды, Администрация президента РК является государственным органом, формируемым президентом Казахстана, непосредственно ему подчиненным и подотчетным.

Миссией администрации является качественное и своевременное информационно-аналитическое, правовое, протокольно-организационное, документационное и иное обеспечение деятельности президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2032116-rakymzhan-ernazar-stal-zavotdelom-administratsii-prezidenta/