Дархан Ахмед-Заки стал вице-министром науки и высшего образования

Дархан Ахмед-Заки получил должность вице-министра науки и высшего образования Республики Казахстан, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

"Постановлением правительства РК Ахмед-Заки Дархан Жумаканович назначен вице-министром науки и высшего образования РК", – говорится в сообщении.

По информации на сайте ИПС "Параграф", Дархан Жумаканович родился 29 марта 1981 года в Восточно-Казахстанской области.

В 2002 году окончил Казахский Национальный университет имени аль-Фараби, в 2007 году – Казахский Национальный технический университет им. К. Сатпаева по специальности "Нефтегазовое дело".

Трудовую деятельность начал в 2002 году.

С 2004 по 2012 год – ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, заместитель декана по учебно-воспитательной работе, заведующий кафедрой "Информатики" механико-математического факультета КазНУ им. аль-Фараби.

С 2012 по 2013 год – декан механико-математического факультета КазНУ им. аль-Фараби.

В 2013-2016 годах – проректор по учебной работе КазНУ им. аль-Фараби.

С 2016 по 2017 год – директор департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки РК.

С 2020 по 2022 год – ректор Astana IT University.

С октября 2022 года был председателем комитета науки Министерства науки и высшего образования РК.