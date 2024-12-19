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Рашита Ахметова освободили от должности члена Высшей аудиторской палаты

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Рашит Ахметов
Рашит Ахметов. Фото: ВАП

Председатель сената Маулен Ашимбаев сообщил об освобождении от занимаемой должности избранного сенатом члена Высшей аудиторской палаты Рашита Ахметова, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе пленарного заседания палаты Ашимбаев пояснил, что заявление об освобождении от должности поступило от самого Ахметова.

"В сенат парламента РК поступило заявление об освобождении от должности члена Высшей аудиторской палаты. С 2022 года он был членом счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, а затем - ВАП.

В соответствии с пунктом 81-4 регламента сената, комитет по финансам и бюджету предлагает прекратить полномочия и освободить от должности назначенного сенатом парламента члена ВАП Ахметова Рашита Сайрановича", - сказал на заседании верхней палаты парламента глава комитета по финансам и бюджету Султанбек Макежанов.

На официальном сайте ВАП говорится, что Рашит Ахметов родился 7 октября 1959 года в поселке Новая Казанка Джангалинского района Западно-Казахстанской области. В 1982 году окончил Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности "Вагоностроение и вагонное хозяйство", в 2002 году - Институт управления и права Западно-Казахстанского инженерно-технологического университета по специальности "Юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 1982 году мастером вагонного депо в Уральске.

С августа 1982 года по июнь 1984 года служил в рядах Советской Армии.

С сентября 1984 года по апрель 1989 года - старший мастер, главный механик, заместитель начальника вагонного депо Уральска.

С апреля 1989 года по ноябрь 1991 года - заместитель секретаря парткома железнодорожного узла Уральска.

С ноября 1991 по февраль 1994 года - главный брокер, начальник коммерческого центра, заместитель директора Уральского механического завода.

С февраля 1994 года по декабрь 1999 года - президент ОАО "Нуржанар".

С сентября 1999 по июнь 2017 года - депутат сената парламента Республики Казахстан, член, секретарь, председатель постоянного комитета по финансам и бюджету.

С июня 2017 года по июнь 2022 года - член Cчетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Постановлением сената парламента РК от 1 декабря 2022 года №374-VII СП назначен членом Высшей аудиторской палаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2202162-rashita-ahmetova-osvobodili-ot-dolzhnosti-chlena-vap/

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