Сенат освободил двух судей Верховного суда от занимаемых должностей

Депутаты сената на пленарном заседании палаты освободили от должности судей Верховного суда Ботагоз Ералиеву и Камбара Нурышева, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил спикер верхней палаты Маулен Ашимбаев, в сенат было внесено представление президента об освобождении от занимаемой должности двух судьей Верховного суда.

По данному вопросу выступил председатель высшего судебного совета Дмитрий Малахов. Он сообщил, что представление об освобождении Ералиевой Ботагоз и Нурышева Камбара от должностей судей Верховного суда внесено в связи с их уходом в отставку.

"Оба судьи достигли пенсионного возраста, имеют опыт судейской работы 28 и 37 лет соответственно. Они пользуются заслуженным авторитетом в судейском сообществе.

Просим поддержать представление главы государства об освобождении Ералиевой и Нурышева от должности судей Верховного суда в связи с уходом в отставку", – зачитал Малахов.

Сенат поддержал представление главы государства.

Ботагоз Ералиева. Фото: krg.sud.kz

Отметим, что, согласно Конституционному закону РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", судьи всех судов Республики Казахстан обладают единым статусом и различаются между собой только полномочиями.

Судья является должностным лицом государства, наделенным полномочиями по осуществлению правосудия, выполняющим свои обязанности на постоянной основе и являющимся носителем судебной власти.

Правовое положение судей определяется Конституцией Казахстана, настоящим Конституционным законом и иными законами.

На судью не могут быть возложены внесудебные функции и обязанности, не предусмотренные законом. Судья не может быть включен в составы государственных структур по вопросам борьбы с преступностью, соблюдения законности и правопорядка.

Судьей не может быть лицо:

признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

которое в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи привлекалось к дисциплинарной ответственности за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу. При этом судьей не может быть назначено лицо, уволенное за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу;

на которое в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи за совершение коррупционного правонарушения налагалось в судебном порядке административное взыскание;

в отношении которого в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи за совершение уголовного проступка вынесен обвинительный приговор суда или которое освобождено от уголовной ответственности за совершение уголовного проступка;

ранее судимое;

освобожденное от уголовной ответственности за совершение преступления;

уволенное по отрицательным мотивам с должности судьи, из правоохранительных органов, специальных государственных органов и судов, с воинской службы, а также в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане двух судей наказали за грубые нарушения законности.