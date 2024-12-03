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Кайсар Манкараев стал акимом Арыси

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Кайсар Манкараев
Кайсар Манкараев. Фото: акимат Туркестанской области

Сегодня, 3 декабря, по указу акима Туркестанской области акимом Арыси назначен Кайсар Манкараев, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте акимата Туркестанской области, по согласованию с Администрацией президента и маслихатом Арыси акимом Арыси назначен Кайсар Манкараев.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды представил нового акима активу города и дал ряд поручений.

"Сегодня мы собрались в связи с кадровыми изменениями в городе. Аким города Арысь Гульжан Мамыткызы, в связи с переходом на другую работу, освобождена от занимаемой должности.

Гульжан Мамыткызы зарекомендовала себя как квалифицированный руководитель и внесла значительный вклад в развитие города. Мы выражаем ей благодарность.

Сегодня на должность акима города назначен новый человек. Основные направления области – это развитие производства, открытие новых рабочих мест, привлечение инвестиций, повышение экономики и улучшение благосостояния населения. Кайсар Закирулы должен активно работать в этих направлениях. Необходимо полностью использовать логистический потенциал города Арысь и превратить его в промышленно развитый город. Важно также реализовать программу "Таза Қазақстан", а также благоустройство региона", – отметил Дархан Сатыбалды.

Кайсар Манкараев родился 9 апреля 1979 года. Образование высшее. Специальности: бухгалтерский учет и аудит, правоведение.

Стаж работы в государственной службе: 16 лет 9 месяцев.

Свою трудовую деятельность он начал в 2000 году в Шымкенте, работая кассиром, менеджером и экономистом в ТОО "Береке".

С 2004 года работал ведущим специалистом отдела мониторинга неплатежеспособных предприятий Комитета по работе с должниками Министерства финансов в Астане.

В период с 2005 по 2010 годы трудился в органах Агентства РК по борьбе с экономическими и коррупционными правонарушениями.

С 2010 по 2016 годы занимал должности заместителя директора Республиканского государственного казенного предприятия "Дирекция административных зданий Парламента Республики Казахстан", руководил должностными обязанностями в акционерном обществе Национальной компании "Орал" и работал заместителем акима Уральска.

С 2016 по 2022 год был руководителем управления экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области, советником акима столицы, а также руководителем столичного управления стратегического и бюджетного планирования.

С 2022 года занимал должность руководителя управления экономики и бюджетного планирования Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2195724-kaysar-mankaraev-stal-akimom-arysi/

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