Жанибек Тайжанов возглавил комитет при Минтрансе
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Жанибек Тайжанов возглавил комитет при Минтрансе - соответствующий приказ подписал глава ведомства, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал правительства РК.
"Приказом министра транспорта Тайжанов Жанибек Жумаевич назначен на должность председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта", - говорится в сообщении.
По информации сайта премьер-министра РК, Тайжанов родился в 1982 году в Акмолинской области.
Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Казахский университет путей сообщения, Академию гражданской авиации.
Трудовую деятельность начал в 2003 году, долгие годы работал в филиалах НК "Қазақстан темір жолы".
В 2014-2019 годах - директор департамента Министерства по инвестициям и развитию, Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
С 2019 по 2022 год был зампредседателя комитета транспорта МИИР РК.
С марта 2022 года по настоящее время - председатель правления - генеральный директор АО "Пассажирские перевозки" НК "Қазақстан темір жолы".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2173870-zhanibek-tayzhanov-vozglavil-komitet-pri-mintranse/
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