Жанибек Тайжанов возглавил комитет при Минтрансе - соответствующий приказ подписал глава ведомства, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал правительства РК.

"Приказом министра транспорта Тайжанов Жанибек Жумаевич назначен на должность председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта", - говорится в сообщении.

По информации , Тайжанов родился в 1982 году в Акмолинской области.

Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Казахский университет путей сообщения, Академию гражданской авиации.

Трудовую деятельность начал в 2003 году, долгие годы работал в филиалах НК "Қазақстан темір жолы".

В 2014-2019 годах - директор департамента Министерства по инвестициям и развитию, Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С 2019 по 2022 год был зампредседателя комитета транспорта МИИР РК.

С марта 2022 года по настоящее время - председатель правления - генеральный директор АО "Пассажирские перевозки" НК "Қазақстан темір жолы".