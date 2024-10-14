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Жанибек Тайжанов возглавил комитет при Минтрансе

Опубликовано:

Жанибек Тайжанов
Жанибек Тайжанов. Фото: t.me/KZgovernment

Жанибек Тайжанов возглавил комитет при Минтрансе - соответствующий приказ подписал глава ведомства, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал правительства РК.

"Приказом министра транспорта Тайжанов Жанибек Жумаевич назначен на должность председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта", - говорится в сообщении.

По информации сайта премьер-министра РК, Тайжанов родился в 1982 году в Акмолинской области.

Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Казахский университет путей сообщения, Академию гражданской авиации. 

Трудовую деятельность начал в 2003 году, долгие годы работал в филиалах НК "Қазақстан темір жолы".

В 2014-2019 годах - директор департамента Министерства по инвестициям и развитию, Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С 2019 по 2022 год был зампредседателя комитета транспорта МИИР РК. 

С марта 2022 года по настоящее время - председатель правления - генеральный директор АО "Пассажирские перевозки" НК "Қазақстан темір жолы".  

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2173870-zhanibek-tayzhanov-vozglavil-komitet-pri-mintranse/

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