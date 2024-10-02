Нового санврача назначили в Астане
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Айгул Шагалтаеву назначили на должность руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт городского ДСЭК.
По информации департамента, Айгул Кошмухамбетовна родилась 26 июля 1968 года в Карагандинской области. В 1993 году окончила Карагандинский государственный медицинский институт по специальности "Врач гигиенист-эпидемиолог".
Согласно данным на официальном сайте, департамент санэпидемконтроля столицы осуществляет руководство в сферах охраны общественного здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, контроля и надзора за соблюдением требований, установленных техническими регламентами и нормативными документами, а также в области безопасности пищевой продукции, осуществляющим регулятивные, реализационные и контрольно-надзорные функции в пределах компетенции на территории Астаны.
Напомним, что главным государственным врачом с сентября этого года является Сархат Бейсенова. До этого, с 2020 года, она возглавляла департамент санэпидемконтроля столицы.
По информации ИПС "Юрист", Сархат Сагинтаевна также окончила Карагандинский государственный медицинский институт по специальности "Врач гигиенист-эпидемиолог", правда, уже в 1996 году.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2168895-novogo-sanvracha-naznachili-v-astane/
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