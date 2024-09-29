Евгений Жовтис освободил должность директора бюро по правам человека в Казахстане
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Евгений Жовтис покинул должность директора РОО "Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности", передает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.
На сайте организации сообщается, что на общем собрании членов КМБПЧ были проведены выборы директора КМБПЧ.
"Действующий руководитель и один из учредителей КМБПЧ Евгений Жовтис не стал выдвигать свою кандидатуру, мотивируя это тем, что в КМБПЧ необходима ротация и приход следующего поколения к руководству и что он хотел бы отойти от оперативного управления организацией, а сосредоточиться на ее стратегическом развитии и экспертной деятельности, заняв должность главного эксперта-консультанта КМБПЧ", - сказано в сообщении.
В ходе тайного голосования при наличии кворума директором был избран Денис Дживага, являющийся заместителем директора организации и координатором проектов ООН "Оказание правовой помощи беженцам и лицам без гражданства".
На сайте Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности сообщается, что оно было основано в 1993 году. На данный момент является крупнейшей правозащитной организацией Казахстана с головным офисом в Алматы, десятью филиалами и одним представительством в регионах страны.
Ранее правозащитник Евгений Жовтис выступил на обсуждении петиции о запрете пропаганды ЛГБТ - он заявил, что комитеты ООН рекомендовали защищать граждан от любой дискриминации, с чем казахстанское правительство было согласно, заявляя, что любая дискриминация в Казахстане запрещена Конституцией.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2167288-evgeniy-zhovtis-osvobodil-dolzhnost-direktora-byuro-po-pravam-cheloveka-v-kazahstane/
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