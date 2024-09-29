Евгений Жовтис освободил должность директора бюро по правам человека в Казахстане

Евгений Жовтис покинул должность директора РОО "Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности", передает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.

На сайте организации сообщается, что на общем собрании членов КМБПЧ были проведены выборы директора КМБПЧ.

"Действующий руководитель и один из учредителей КМБПЧ Евгений Жовтис не стал выдвигать свою кандидатуру, мотивируя это тем, что в КМБПЧ необходима ротация и приход следующего поколения к руководству и что он хотел бы отойти от оперативного управления организацией, а сосредоточиться на ее стратегическом развитии и экспертной деятельности, заняв должность главного эксперта-консультанта КМБПЧ", - сказано в сообщении.

В ходе тайного голосования при наличии кворума директором был избран Денис Дживага, являющийся заместителем директора организации и координатором проектов ООН "Оказание правовой помощи беженцам и лицам без гражданства".

На сайте Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности сообщается, что оно было основано в 1993 году. На данный момент является крупнейшей правозащитной организацией Казахстана с головным офисом в Алматы, десятью филиалами и одним представительством в регионах страны.

Ранее правозащитник Евгений Жовтис выступил на обсуждении петиции о запрете пропаганды ЛГБТ - он заявил, что комитеты ООН рекомендовали защищать граждан от любой дискриминации, с чем казахстанское правительство было согласно, заявляя, что любая дискриминация в Казахстане запрещена Конституцией.