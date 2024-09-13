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Назначен аким одного из районов в Алматы

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Талгат Малыбаев
Талгат Малыбаев. Фото: акимат Алматы

Талгат Малыбаев по согласованию с Администрацией президента и маслихатом города назначен акимом Алатауского района Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

"Распоряжением акима Алматы по согласованию с Администрацией президента РК и маслихатом города на должность акима Алатауского района назначен Талгат Малыбаев", - говорится в сообщении акимата.

Талгат Малыбаев родился 20 декабря 1987 года в Карагандинской области. Окончил Карагандинский Государственный технический университет по специальности "транспорт".

Трудовую деятельность начал в 2010 году в качестве специалиста Департамента стратегии и бюджетного планирования АО "Агро-Консалтинг- К" в Караганде.

В разные годы работал в строительных компаниях, также занимал руководящие должности в ТОО "Алматинские тепловые сети" города Алматы, АО НК СПК "Жетысу" Алматинской области. Работал руководителем группы реализации базового направления повышения качества услуг ЖКХ АО "Центр развития города Алматы".

С июня 2023 года до нынешнего назначения занимал должность руководителя Управления энергетики и водоснабжения города Алматы.

По данным с официального сайта акимата, Алатауский район создан 4 июля 2008 года расположен в северо-западной части города Алматы. В районе расположены 23 микрорайона с численностью населения 326 676 человек (14% населения Алматы).

Напомним, ранее эту должность занимал Азамат Калдыбеков. Его в начале июля назначили заместителем акима Алматы.

Ранее сменился также аким Жетысуского района. Им стала Ляззат Жылкыбаева.

Также ранее распоряжением Ерболата Досаева должность замакима Алматы получил Бейбут Шаханов, а новым главой аппарата акима южной столицы стал Айдар Жакибаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2161099-v-almaty-naznachili-novogo-akima-alatauskogo-rayona/

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