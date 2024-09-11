Многократный чемпион мира Евгений Гончаров покинул пост главы управления спорта Актюбинской области

Многократный чемпион мира, Европы и Азии Евгений Гончаров ушел с пост руководителя управления физической культуры и спорта Актюбинской области, передает "Актобе Таймс".

Как сообщили изданию в пресс-службе областного акимата, Гончаров уволился по собственному желанию.

Отмечается, что Евгений Гончаров – 13-кратный чемпион мира, 32-кратный чемпион Казахстана, 3-кратный чемпион Европы, 3-кратный чемпион Азии по гиревому спорту. Он является также абсолютным рекордсменом Азии в толчке по длинному циклу, рекордсмен мира, абсолютный рекордсмен Казахстана в толчке по длинному циклу.

С февраля 2015 года Гончаров возглавлял городской отдел физической культуры и спорта.

В октябре 2019 года он оставил эту должность и был назначен на пост руководителя Управления физической культуры и спорта Актюбинской области, пишет издание.

Отметим, что на официальном сайте управления руководителем все еще указан Евгений Гончаров.

Согласно информации на сайте ведомства, Гончаров родился 16 января 1981 года.

Окончил Актюбинский государственный университет им. К.Жубанова по специальности "Физическая культура и спорт" и Оренбургский государственный университет по специальности "Государственное и муниципальное управление".

В разные годы работал тренером по велоспорту ОДЮСШ, контролером военной охраны на заводе, инструктором по фитнесу, управляющим фитнес-центром.

В 2014 году стал исполняющим обязанности руководителя Отдела физической культуры и спорта Актобе.

С 2015 по 2019 год – руководитель Отдела физической культуры и спорта Актобе.

С 2019 года по настоящее время руководитель Управления физической культуры и спорта Актюбинской области.

Между тем, как пишет Sports.kz, источники сообщают, что Евгений Гончаров может возглавить футбольный клуб "Актобе" – в начале сентября стало известно, что российский специалист Дмитрий Парфенов покинул должность главного тренера "Актобе".