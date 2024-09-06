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Токаев сменил послов Казахстана в двух странах Европы

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов Казахстана в двух странах – Швеции и Нидерландах, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает пресс-служба Акорды в своем Telegram-канале, послом Казахстана в Королевстве Швеция назначен Олжас Сулейменов.

Сергей Нуртаев, который являлся послом Казахстана в Швеции и Дании по совместительству, освобожден от должности.

Олжас Сулейменов
Олжас Сулейменов. Фото: t.me/pressmfakz

Как сообщает МИД Казахстана в своем Telegram-канале, Сулейменов Олжас Мухамедгалымович родился 2 июля 1980 года в Павлодаре.

В 2002 году с отличием окончил Алматинский государственный университет им. Абая. В 2011 году по международной программе "Болашак" получил степень магистра в Университете Nottingham в Великобритании.

Свою дипломатическую карьеру начал в 2002 году с должности специалиста Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 2003 по 2004 годы занимал должность атташе Департамента Европы и Америки, а в период с 2004 по 2005 годы работал атташе, а затем третьим секретарем канцелярии МИД.

В 2008-2011 годах занимал должность помощника руководителя Аппарата сената парламента РК.

С 2011 по 2012 годы – главный консультант Отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества Аппарата сената парламента РК.

С 2012 по 2013 годы занимал должность консультанта Центра стратегических разработок и анализа Администрации президента, а с 2013 по 2015 годы работал заместителем заведующего Отделом внешних связей и протокола Канцелярии премьер-министра РК.

С 2015 по 2020 годы работал в посольстве РК в Испании на должностях советника и советника-посланника.

В 2020-2022 годах занимал должность заместителя директора Департамента Америки МИД РК.

До назначения послом Казахстана в Швеции с марта 2022 года был директором Департамента Европы МИД РК.

Имеет дипломатический ранг советника I класса. Владеет английским и испанским языками.

Помимо этого, Токаев подписал указ о назначении Кайрата Абдрахманова чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Королевстве Нидерландов, а также постоянным представителем Казахстана при Организации по запрещению химического оружия по совместительству.

До него этот пост занимал Аскар Жумагалиев. Сегодняшним указом он освобожден от этих должностей.

Кайрат Абдрахманов
Кайрат Абдрахманов. Фото: пресс-служба МИД РК

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале МИД РК, Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович родился 21 апреля 1964 года в Алматинской области.

В 1987 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова по специальности "История".

Свою карьеру начал в 1987 году в качестве преподавателя истории в Казахском политехническом институте и аспиранта Казахского национального университета им. аль-Фараби. В 1993 году перешел на дипломатическую службу.

До 1998 года занимал различные должности в структурных подразделениях Центрального аппарата, а в 1998-1999 годах был директором Третьего департамента и Департамента двустороннего сотрудничества МИД РК.

В 1999-2001 годах – вице-министр иностранных дел РК, с 2001 по 2003 годы – советник-посланник посольства РК в Великобритании.

В 2003-2006 годах был послом Казахстана в Израиле. Затем с 2006 по 2007 годы занимал должность заместителя министра иностранных дел РК, а с 2007 по 2008 годы являлся послом Казахстана в Австрии и постоянным представителем РК при международных организациях в Вене.

С 2008 по 2011 годы был постоянным представителем РК при ОБСЕ, после чего вернулся к работе в Австрии на должность посла Казахстана и постоянного представителя при международных организациях в Вене до 2013 года.

С 2013 по 2016 годы – постоянный представитель РК при ООН, в 2016-2018 годах занимал должность Министра иностранных дел РК. В 2019-2020 годах послом РК в Швеции и Дании по совместительству.

До назначения послом Казахстана в Нидерландах, постоянным представителем Казахстана при Организации по запрещению химического оружия по совместительству с декабря 2020 года являлся Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Владеет английским языком.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2158129-tokaev-naznachil-novogo-posla-kazahstana-v-shvecii/

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