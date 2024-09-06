Токаев сменил послов Казахстана в двух странах Европы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов Казахстана в двух странах – Швеции и Нидерландах, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает пресс-служба Акорды в своем Telegram-канале, послом Казахстана в Королевстве Швеция назначен Олжас Сулейменов.

Сергей Нуртаев, который являлся послом Казахстана в Швеции и Дании по совместительству, освобожден от должности.

Олжас Сулейменов. Фото: t.me/pressmfakz

Как сообщает МИД Казахстана в своем Telegram-канале, Сулейменов Олжас Мухамедгалымович родился 2 июля 1980 года в Павлодаре.

В 2002 году с отличием окончил Алматинский государственный университет им. Абая. В 2011 году по международной программе "Болашак" получил степень магистра в Университете Nottingham в Великобритании.

Свою дипломатическую карьеру начал в 2002 году с должности специалиста Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 2003 по 2004 годы занимал должность атташе Департамента Европы и Америки, а в период с 2004 по 2005 годы работал атташе, а затем третьим секретарем канцелярии МИД.

В 2008-2011 годах занимал должность помощника руководителя Аппарата сената парламента РК.

С 2011 по 2012 годы – главный консультант Отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества Аппарата сената парламента РК.

С 2012 по 2013 годы занимал должность консультанта Центра стратегических разработок и анализа Администрации президента, а с 2013 по 2015 годы работал заместителем заведующего Отделом внешних связей и протокола Канцелярии премьер-министра РК.

С 2015 по 2020 годы работал в посольстве РК в Испании на должностях советника и советника-посланника.

В 2020-2022 годах занимал должность заместителя директора Департамента Америки МИД РК.

До назначения послом Казахстана в Швеции с марта 2022 года был директором Департамента Европы МИД РК.

Имеет дипломатический ранг советника I класса. Владеет английским и испанским языками.

Помимо этого, Токаев подписал указ о назначении Кайрата Абдрахманова чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Королевстве Нидерландов, а также постоянным представителем Казахстана при Организации по запрещению химического оружия по совместительству.

До него этот пост занимал Аскар Жумагалиев. Сегодняшним указом он освобожден от этих должностей.

Кайрат Абдрахманов. Фото: пресс-служба МИД РК

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале МИД РК, Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович родился 21 апреля 1964 года в Алматинской области.

В 1987 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова по специальности "История".

Свою карьеру начал в 1987 году в качестве преподавателя истории в Казахском политехническом институте и аспиранта Казахского национального университета им. аль-Фараби. В 1993 году перешел на дипломатическую службу.

До 1998 года занимал различные должности в структурных подразделениях Центрального аппарата, а в 1998-1999 годах был директором Третьего департамента и Департамента двустороннего сотрудничества МИД РК.

В 1999-2001 годах – вице-министр иностранных дел РК, с 2001 по 2003 годы – советник-посланник посольства РК в Великобритании.

В 2003-2006 годах был послом Казахстана в Израиле. Затем с 2006 по 2007 годы занимал должность заместителя министра иностранных дел РК, а с 2007 по 2008 годы являлся послом Казахстана в Австрии и постоянным представителем РК при международных организациях в Вене.

С 2008 по 2011 годы был постоянным представителем РК при ОБСЕ, после чего вернулся к работе в Австрии на должность посла Казахстана и постоянного представителя при международных организациях в Вене до 2013 года.

С 2013 по 2016 годы – постоянный представитель РК при ООН, в 2016-2018 годах занимал должность Министра иностранных дел РК. В 2019-2020 годах послом РК в Швеции и Дании по совместительству.

До назначения послом Казахстана в Нидерландах, постоянным представителем Казахстана при Организации по запрещению химического оружия по совместительству с декабря 2020 года являлся Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Владеет английским языком.