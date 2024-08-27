Назначен руководитель Шымкентского НПЗ

Решением общего собрания участников руководителем ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" (ПКОП) назначен Бахит Ерегенов, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазМунайГаз".

Как сообщается на официальном сайте нацкомпании, 27 августа директор департамента переработки нефти и нефтехимии АО "НК "КазМунайГаз" Едил Утеков представил Бахита Ерегенова коллективу предприятия.

Ерегенов Бахит Таскинович родился 5 января 1965 года. В 1990 году окончил Казахский химико-технологический институт (ныне Южно-Казахстанский государственный университет имени Ауэзова) с дипломом инженера химика-технолога по специальности "химическая технология топлива и углеродных материалов".

Трудовую деятельность начинал начальником установки цеха первичной переработки нефти и термического крекинга, а затем стал заместителем начальника цеха №1 первичной переработки нефти и термического крекирования топливно-коксового производства в "ЛУКойл - Волгограднефтепереработка".

В разные годы работал в подразделениях нефтепереработки и нефтехимии АО "НК "КазМунайГаз".

В 2011 году пришел на Шымкентский НПЗ, пройдя путь от менеджера до директора по контролю проектов департамента инжиниринга и управления проектом, затем директора по производству.

С 2019 года занимал должность технического директора ТОО "ПКОП".

Как сообщается на официальном сайте, "ПетроКазахстан" - нефтяная группа компаний, акционерами которой являются "Китайская Национальная Нефтяная Корпорация" и АО "НК "КазМунайГаз".

Основу производственной структуры группы компаний "ПетроКазахстан" составляют два подразделения: АО "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз" (ПККР) и ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" (ПКОП). АО "ПККР" расположено в Кызылординской области и занимается добычей нефти. ТОО "ПКОП" находится в Шымкенте и осуществляет нефтепереработку.