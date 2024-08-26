Назначен новый заместитель акима Алматинской области

Болат Куренбеков назначен на должность заместителя акима Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата региона.

"Распоряжением акима Алматинской области по согласованию с Администрацией президента Республики Казахстан Болат Кайратович Куренбеков назначен на должность заместителя акима Алматинской области", - сообщили в ведомстве.

По информации официального сайта акимата региона, Алматинская область расположена на юго-востоке Казахстана. Областной центр - город Қонаев.

Территория Алматинской области составляет 105,1 тыс. кв. км. В нее входят: Балхашский, Енбекшиказахский, Жамбылский, Илийский, Кегенский, Карасайский, Райымбекский, Талгарский и Уйгурский районы.

В июне 2022 года на должность акима Алматинской области был назначен Марат Султангазиев. До этого он занимал пост первого вице-министра финансов РК.