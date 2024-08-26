Назначен новый заместитель акима Алматинской области
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Болат Куренбеков назначен на должность заместителя акима Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата региона.
"Распоряжением акима Алматинской области по согласованию с Администрацией президента Республики Казахстан Болат Кайратович Куренбеков назначен на должность заместителя акима Алматинской области", - сообщили в ведомстве.
По информации официального сайта акимата региона, Алматинская область расположена на юго-востоке Казахстана. Областной центр - город Қонаев.
Территория Алматинской области составляет 105,1 тыс. кв. км. В нее входят: Балхашский, Енбекшиказахский, Жамбылский, Илийский, Кегенский, Карасайский, Райымбекский, Талгарский и Уйгурский районы.
В июне 2022 года на должность акима Алматинской области был назначен Марат Султангазиев. До этого он занимал пост первого вице-министра финансов РК.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2153346-naznachen-novyy-zamestitel-akima-almatinskoy-oblasti/