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Назначен новый заместитель акима Алматинской области

Опубликовано:

Болат Куренбеков
Болат Куренбеков. Фото: gov.kz

Болат Куренбеков назначен на должность заместителя акима Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата региона.

"Распоряжением акима Алматинской области по согласованию с Администрацией президента Республики Казахстан Болат Кайратович Куренбеков назначен на должность заместителя акима Алматинской области", - сообщили в ведомстве.

По информации официального сайта акимата региона, Алматинская область расположена на юго-востоке Казахстана. Областной центр - город Қонаев.

Территория Алматинской области составляет 105,1 тыс. кв. км. В нее входят: Балхашский, Енбекшиказахский, Жамбылский, Илийский, Кегенский, Карасайский, Райымбекский, Талгарский и Уйгурский районы.

В июне 2022 года на должность акима Алматинской области был назначен Марат Султангазиев. До этого он занимал пост первого вице-министра финансов РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2153346-naznachen-novyy-zamestitel-akima-almatinskoy-oblasti/

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