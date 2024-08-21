Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Назначен начальник полиции Тараза

Опубликовано:

Ардак Мадимаров
Ардак Мадимаров. Фото: instagram.com/zhambyl_police

Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан на должность начальника управления полиции Тараза назначен полковник Ардак Мадимаров, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.

По информации на официальной странице ведомства в Instagram, Ардак Мадимаров родился в Таласском районе Жамбылской области.

В 1997 году окончил Алматинскую академию Министерства внутренних дел РК.

Трудовую деятельность в органах внутренних дел начал с должности оперуполномоченного. Работал на руководящих постах.

До нового назначения занимал должность начальника отдела полиции Жамбылского района.

Напомним, в феврале 2022 года ДП Жамбылской области возглавил Арманбек Баймурзин. До этого он был начальником ДП Акмолинской области.

Также в июле этого года начальником управления полиции Павлодара стал полковник Малик Онгарбаев. Ранее он занимал должность заместителя начальника отдела полиции Павлодарского района ДП Павлодарской области.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2151468-naznachen-nachalnik-policii-taraza/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie