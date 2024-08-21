Назначен начальник полиции Тараза

Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан на должность начальника управления полиции Тараза назначен полковник Ардак Мадимаров, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.

По информации на официальной странице ведомства в Instagram, Ардак Мадимаров родился в Таласском районе Жамбылской области.

В 1997 году окончил Алматинскую академию Министерства внутренних дел РК.

Трудовую деятельность в органах внутренних дел начал с должности оперуполномоченного. Работал на руководящих постах.

До нового назначения занимал должность начальника отдела полиции Жамбылского района.

Напомним, в феврале 2022 года ДП Жамбылской области возглавил Арманбек Баймурзин. До этого он был начальником ДП Акмолинской области.

Также в июле этого года начальником управления полиции Павлодара стал полковник Малик Онгарбаев. Ранее он занимал должность заместителя начальника отдела полиции Павлодарского района ДП Павлодарской области.