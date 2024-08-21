Назначен начальник полиции Тараза
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Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан на должность начальника управления полиции Тараза назначен полковник Ардак Мадимаров, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.
По информации на официальной странице ведомства в Instagram, Ардак Мадимаров родился в Таласском районе Жамбылской области.
В 1997 году окончил Алматинскую академию Министерства внутренних дел РК.
Трудовую деятельность в органах внутренних дел начал с должности оперуполномоченного. Работал на руководящих постах.
До нового назначения занимал должность начальника отдела полиции Жамбылского района.
Напомним, в феврале 2022 года ДП Жамбылской области возглавил Арманбек Баймурзин. До этого он был начальником ДП Акмолинской области.
Также в июле этого года начальником управления полиции Павлодара стал полковник Малик Онгарбаев. Ранее он занимал должность заместителя начальника отдела полиции Павлодарского района ДП Павлодарской области.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2151468-naznachen-nachalnik-policii-taraza/