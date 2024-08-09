Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Назначен глава ДЭР по Кызылординской области

Опубликовано:

Кенес Аслан
Кенес Аслан. Фото: t.me/afm_rk

Кенес Аслан назначен руководителем Департамента экономических расследований по Кызылординской области Агентства по финансовому мониторингу, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

"Приказом председателя Агентства по согласованию с Администрацией президента РК на должность руководителя Департамента экономических расследований по Кызылординской области Агентства по финансовому мониторингу назначен Кенес Аслан", - сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Ранее Кенес Аслан занимал должность заместителя руководителя департамента в центральном аппарате АФМ.

Как сообщается на официальном сайте, Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа. 

Ведомство возглавляет Дмитрий Малахов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2147062-naznachen-glava-der-po-kyzylordinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie