Назначен глава ДЭР по Кызылординской области
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Кенес Аслан назначен руководителем Департамента экономических расследований по Кызылординской области Агентства по финансовому мониторингу, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.
"Приказом председателя Агентства по согласованию с Администрацией президента РК на должность руководителя Департамента экономических расследований по Кызылординской области Агентства по финансовому мониторингу назначен Кенес Аслан", - сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
Ранее Кенес Аслан занимал должность заместителя руководителя департамента в центральном аппарате АФМ.
Как сообщается на официальном сайте, Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа.
Ведомство возглавляет Дмитрий Малахов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2147062-naznachen-glava-der-po-kyzylordinskoy-oblasti/