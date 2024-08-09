Назначен глава ДЭР по Кызылординской области

Кенес Аслан назначен руководителем Департамента экономических расследований по Кызылординской области Агентства по финансовому мониторингу, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

"Приказом председателя Агентства по согласованию с Администрацией президента РК на должность руководителя Департамента экономических расследований по Кызылординской области Агентства по финансовому мониторингу назначен Кенес Аслан", - сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Ранее Кенес Аслан занимал должность заместителя руководителя департамента в центральном аппарате АФМ.

Как сообщается на официальном сайте, Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа.

Ведомство возглавляет Дмитрий Малахов.