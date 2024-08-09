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Назначен новый вице-министр труда и соцзащиты Казахстана

Опубликовано:

Ертаев Аскарбек
Ертаев Аскарбек. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства Ертаев Аскарбек Маратович назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

Как сообщается на официальном сайте премьер-министра РК, постановлением правительства Республики Казахстан Ертаев Аскарбек Маратович назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения.

Ертаев Аскарбек Маратович окончил Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова, Актюбинский институт менеджмента, бизнеса и права "НУР". 

Трудовую деятельность начал в 1997 году специалистом в аппарате акима Мугалжарского района Актюбинской области.

В 2000-2014 годах работал в банковском секторе. 

В 2014 году – и.о. главного эксперта Комитета торговли Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

С 2014 по 2021 год – главный эксперт, руководитель Управления, заместитель директора департамента, директор департамента Министерства национальной экономики РК.

С 2021 по 2022 год – заведующий сектором Аналитического отдела Совета Безопасности Администрации Президента РК.

2022-2023 годы – заведующий экономическим отделом Канцелярии Премьер-Министра РК, Аппарата Правительства РК.

С 2023 года по настоящее время занимал должность председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2146837-naznachen-novyy-vice-ministrom-truda-i-soczashchity-kazahstana/

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