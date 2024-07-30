Вместо задержанного назначен новый главный имам Костанайской области
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Приказом председателя ДУМК, Верховного муфтия Наурызбай кажы Таганулы Бектурсын Уалиев назначен главным имамом Костанайской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУМК.
Как сообщается на официальном сайте муфтията, заведующий отделом проповеди и пропаганды ДУМК Батыржан Мансуров представил имамам региона новоназначенного главного имама и зачитал приказ председателя ДУМК Наурызбай кажы Таганулы.
До этого Бектурсын Уалиев занимал должность имама мечети "Марал Ишан" в Костанае.
Также на встрече, состоявшейся в Костанайской областной мечети "Аймаганбет кажы Спанулы" с участием главных имамов области и города, руководитель областного управления по делам религии Ерлан Болатулы выразил добрые пожелания новоназначенному главному имаму Бектурсыну Торгайбайулы и пожелал ему успехов на ответственной должности.
Напомним, ранее стало известно, что главного имама Костанайской области Бахытбека Тажимбета задержали в Бурабае и арестовали за нетрезвое вождение на 15 суток, также он был лишен водительских прав на 7 лет.
По материалам суда, он был остановлен возле одного из клубов в курортном поселке за рулем Toyota Highlander. На заседании имам не признал своей вины, говорил, что не употреблял спиртные напитки, пил только кумыс. Однако результаты освидетельствования говорили об обратном.
В ДУМК заявили, что лица, грубо нарушившие нормы права и этику духовенства, не имеют морального права работать в религиозной сфере. Поэтому Бахытбек Тажимбет был уволен с должности главного имама Костанайской области.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2141731-vmesto-zaderzhannogo-naznachen-novyy-glavnyy-imam-kostanayskoy-oblasti/