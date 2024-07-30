Вместо задержанного назначен новый главный имам Костанайской области

Приказом председателя ДУМК, Верховного муфтия Наурызбай кажы Таганулы Бектурсын Уалиев назначен главным имамом Костанайской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУМК.

Как сообщается на официальном сайте муфтията, заведующий отделом проповеди и пропаганды ДУМК Батыржан Мансуров представил имамам региона новоназначенного главного имама и зачитал приказ председателя ДУМК Наурызбай кажы Таганулы.

До этого Бектурсын Уалиев занимал должность имама мечети "Марал Ишан" в Костанае.

Также на встрече, состоявшейся в Костанайской областной мечети "Аймаганбет кажы Спанулы" с участием главных имамов области и города, руководитель областного управления по делам религии Ерлан Болатулы выразил добрые пожелания новоназначенному главному имаму Бектурсыну Торгайбайулы и пожелал ему успехов на ответственной должности.

Напомним, ранее стало известно, что главного имама Костанайской области Бахытбека Тажимбета задержали в Бурабае и арестовали за нетрезвое вождение на 15 суток, также он был лишен водительских прав на 7 лет.

По материалам суда, он был остановлен возле одного из клубов в курортном поселке за рулем Toyota Highlander. На заседании имам не признал своей вины, говорил, что не употреблял спиртные напитки, пил только кумыс. Однако результаты освидетельствования говорили об обратном.

В ДУМК заявили, что лица, грубо нарушившие нормы права и этику духовенства, не имеют морального права работать в религиозной сфере. Поэтому Бахытбек Тажимбет был уволен с должности главного имама Костанайской области.