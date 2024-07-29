Токаев освободил от должности заместителя председателя КНБ

Колкобаев Марат Омербекович освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, распоряжением главы государства Колкобаев Марат Омербекович освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

По данным официального сайта Комитета национальной безопасности, Колкобаев Марат Омербекович начал карьеру в 1984 году со службы на офицерских должностях в органах государственной/национальной безопасности.

С 1995 по 2013 год служил на руководящих должностях в органах национальной безопасности.

С октября 2013 года являлся заместителем председателя Комитета национальной безопасности.

Награжден орденами "Даңк" ІІ степени, "Айбын" ІІ степени, ведомственными и юбилейными медалями.

Является почетным сотрудником КНБ РК.

В 2011 году указом президента Колкобаеву было присвоено звание генерал-майора.