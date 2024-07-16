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Токаев сменил послов Казахстана в двух европейских странах

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Абзал Сапарбекулы
Абзал Сапарбекулы. Фото: МИД РК

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев сменил послов Казахстана в Венгрии и Албании - президент подписал соответствующие указы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Одним из указов главы государства Сапарбекулы Абзал назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Венгрии.

По информации МИД РК, Сапарбекулы родился 6 августа 1975 года в селе Кайрат Жамбылской области. Окончил в 1999 году Средневосточный технический университет (Турция).

Трудовую деятельность начал в 1999 году в качестве аудитора гостиницы "Окан-Интер-Континенталь" в Астане.

Свою дипломатическую карьеру начал в 2000 году с должности референта отдела Ближнего и Среднего Востока, Магриба и Африки департамента двустороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В период с 2003 по 2008 годы работал атташе, третьим и вторым секретарем посольства РК в Турции.

В 2008 году был назначен директором департамента международного сотрудничества и протокола АО НК "Қазақстан темір жолы".

В 2008-2011 годах занимал должность советника постоянного представительства РК при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

В период с 2011 по 2017 годы был директором секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств, заместителем генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле.

С 2017 по 2022 годы был послом РК в Турции и Албании по совместительству.

В 2022-2024 годах возглавлял Фонд "Отандастар".

До назначения послом Казахстана в Венгрии с мая 2024 года был послом по особым поручениям МИД РК.

Помимо этого, указом президента Абдрашов Жанибек Жараскан-улы освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Венгрии.

Также сегодня указом главы государства Айсариев Искандер Жусупулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Албания.

Искандер Айсариев
Искандер Айсариев. Фото: МИД РК

По информации МИД РК, Айсариев родился 28 марта 1976 года в городе Алматы. В 1998 году окончил Алматинский государственный университет имени Абая, в 2002 году Алматинский университет непрерывного образования.

Свою дипломатическую службу начал в 1999 году в качестве ведущего специалиста департамента по обеспечению деятельности Центрального аппарата и загранучреждений Министерства иностранных дел РК.

В 2001 году был в должности атташе отдела загранаппарата департамента кадров и контроля МИД Казахстана, позже перешел в Службу государственного протокола МИД РК.

В период с 2002 по 2004 годы был атташе, третьим и вторым секретарем отдела Центральной Азии и Закавказья Комитета по делам СНГ МИД РК.

В 2004-2005 годах работал вторым секретарем Департамента Азии и Африки МИД РК, а с 2005 по 2009 годы занимал должности третьего и второго секретаря Посольства Казахстана в Туркменистане.

В 2009-2011 годах являлся советником, затем руководителем управления Службы государственного протокола МИД РК, в 2011-2013 годах - советник посольства РК в Украине.

В период с 2013 по 2015 годы занимал должность руководителя управления Службы государственного протокола МИД Казахстана.

В 2015 году назначен заместителем, а затем в 2019 году - шефом Службы государственного протокола МИД РК.

До назначения послом Казахстана в Албании с апреля 2023 года был послом по особым поручениям МИД РК.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса.

Вместе с тем сегодня Сапиев Еркебулан Оналбекович был освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2134593-abzal-saparbekuly-stal-novym-poslom-kazahstana-v-vengrii/

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