Аскар Жамбакин покинул должность вице-министра цифрового развития
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Аскара Жамбакина освободили от должности заместителя главы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает NUR.KZ со ссылкой на Primeminister.kz.
"Постановлением правительства Республики Казахстан Жамбакин Аскар Серикович освобожден от должности вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности согласно поданному заявлению", – сообщили в пресс-службе правительства.
По данным с официального сайта МЦРИАП, Аскар Жамбакин родился в 1985 году в Алматы. В 2007 году окончил Алматинский институт энергетики и связи, в 2009 году – университет Манчестера.
Трудовую деятельность начал в 2003 году техником связи первой категории узла связи в ЗАО "Эйр Казахстан".
В 2010-2011 годах был начальником отдела по корпоративным системам, офицер по директ маркетингу ДБ АО "HSBC Банк Казахстан".
В 2011-2014 годах работал в АО "Банк развития Казахстана" начальником управления методологии и бизнес-процессов, директором департаментов бизнес-процессов и корпоративного развития.
С 2014 по 2016 год был заместителем директора департамента управления и развития платежных систем Национального банка РК.
В 2016-2017 годах занимал должности заместителя директора, директора департамента в АО "Казкоммерцбанк".
В 2017-2018 годах – менеджер программ проектного офиса, советник председателя правления национального ИКТ холдинга "Зерде".
С 2018 по 2020 год занимал руководящие позиции в коммерческих организациях. Являлся внештатным советником заместителя премьер-министра РК.
С ноября 2020 года являлся вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2134230-askar-zhambakin-pokinul-dolzhnost-vice-ministra-cifrovogo-razvitiya/