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Бывший аким сменил должность в Павлодарской области

Опубликовано:

Дархан Дощанов
Дархан Дощанов. Фото: Алибека Дженалинова/t.me/baspasozpvl

Распоряжением акима региона Дархан Дощанов назначен на должность руководителя Управления сельского хозяйства Павлодарской области, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы акима Павлодарской области, Дархан Толеуович родился в 1976 году, имеет высшее образование. Окончил Инновационный Евразийский университет по специальностям "агрономия" и "юриспруденция".

Трудовую деятельность на государственной службе начал в 2012 году главным специалистом отдела предпринимательства и сельского хозяйства Актогайского района. Работал на различных должностях, в том числе руководителем отдела.

До настоящего назначения с 2021 года занимал должность акима сельского округа Акжол Актогайского района.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, ГУ "Управление сельского хозяйства Павлодарской области" является государственным органом Республики Казахстан, который финансируется из областного бюджета и является уполномоченным органом акимата Павлодарской области на осуществление функций в сфере сельского хозяйства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2115573-byvshiy-akim-smenil-dolzhnost-v-pavlodarskoy-oblasti/

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