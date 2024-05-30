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От должности освободили судью Верховного суда

Опубликовано:

Талгат Ибрашев
Талгат Ибрашев. Фото: t.me/Jogargy_sot

Судью Верховного суда Талгата Ибрашева сегодня освободили от должности - депутаты сената поддержали соответствующее представление президента, передает корреспондент NUR.KZ.

"На рассмотрение сената парламента главой государства внесено представление об освобождении от должности судьи Верховного суда Талгата Ибрашева в связи с назначением на другую должность.

Он указом президента РК от 19 апреля 2024 года назначен председателем Алматинского областного суда", – зачитал председатель Высшего Судебного Совета Денис Шипп.

Депутаты сената поддержали представление главы государства и освободили Талгата Ибрашева от должности судьи Верховного суда.

Напомним, в конце февраля Токаев назначил и снял с должностей ряд судей в Казахстане, подписав указ.

Добавим, что, согласно Конституционному закону РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", судьи всех судов Республики Казахстан обладают единым статусом и различаются между собой только полномочиями.

Судья является должностным лицом государства, наделенным полномочиями по осуществлению правосудия, выполняющим свои обязанности на постоянной основе и являющимся носителем судебной власти.

Правовое положение судей определяется Конституцией Казахстана, настоящим Конституционным законом и иными законами.

На судью не могут быть возложены внесудебные функции и обязанности, не предусмотренные законом.

Судья не может быть включен в составы государственных структур по вопросам борьбы с преступностью, соблюдения законности и правопорядка.

Судьей не может быть лицо:

  • признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
  • которое в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи привлекалось к дисциплинарной ответственности за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу. При этом судьей не может быть назначено лицо, уволенное за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу;
  • на которое в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи за совершение коррупционного правонарушения налагалось в судебном порядке административное взыскание;
  • в отношении которого в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи за совершение уголовного проступка вынесен обвинительный приговор суда или которое освобождено от уголовной ответственности за совершение уголовного проступка;
  • ранее судимое;
  • освобожденное от уголовной ответственности за совершение преступления;
  • уволенное по отрицательным мотивам с должности судьи, из правоохранительных органов, специальных государственных органов и судов, с воинской службы, а также в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2109309-ot-dolzhnosti-osvobodili-sudyu-verhovnogo-suda/

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