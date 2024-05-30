От должности освободили судью Верховного суда

Судью Верховного суда Талгата Ибрашева сегодня освободили от должности - депутаты сената поддержали соответствующее представление президента, передает корреспондент NUR.KZ.

"На рассмотрение сената парламента главой государства внесено представление об освобождении от должности судьи Верховного суда Талгата Ибрашева в связи с назначением на другую должность.

Он указом президента РК от 19 апреля 2024 года назначен председателем Алматинского областного суда", – зачитал председатель Высшего Судебного Совета Денис Шипп.

Депутаты сената поддержали представление главы государства и освободили Талгата Ибрашева от должности судьи Верховного суда.

Напомним, в конце февраля Токаев назначил и снял с должностей ряд судей в Казахстане, подписав указ.

Добавим, что, согласно Конституционному закону РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", судьи всех судов Республики Казахстан обладают единым статусом и различаются между собой только полномочиями.

Судья является должностным лицом государства, наделенным полномочиями по осуществлению правосудия, выполняющим свои обязанности на постоянной основе и являющимся носителем судебной власти.

Правовое положение судей определяется Конституцией Казахстана, настоящим Конституционным законом и иными законами.

На судью не могут быть возложены внесудебные функции и обязанности, не предусмотренные законом.

Судья не может быть включен в составы государственных структур по вопросам борьбы с преступностью, соблюдения законности и правопорядка.

Судьей не может быть лицо: