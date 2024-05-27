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Айзада Курманова назначена вице-министром культуры и информации

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Айзада Курманова
Айзада Курманова. Фото: акимат Павлодарской области

Постановлением правительства Казахстана Курманова Айзада Амангельдиновна назначена на должность вице-министра культуры и информации, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Айзада Амангельдиновна родилась в 1970 году в Павлодарской области. Окончила Павлодарский педагогический институт, Инновационный Евразийский университет.

Трудовую деятельность начала в 1992 году учителем в СШ Майского района Павлодарской области. В разные годы работала заведующей учебной частью, директором СШ.

С 2002 по 2007 год – начальник отдела внутренней политики акимата Экибастуза.

В 2007-2009 годах была замакима Экибастуза.

С 2009 по 2011 год была начальником управления внутренней политики Павлодарской области.

В 2011-2014 годах - аким Лебяжинского района Павлодарской области.

В 2014-2016 годах - первый зампредседателя Павлодарского областного филиала партии "Нұр Отан" (ныне Amanat).

С 2016 по 2020 год была депутатом мажилиса парламента РК VI созыва.

С 2020 года по настоящее время занимала пост заместителя акима Павлодарской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2107335-ayzada-kurmanova-naznachena-vice-ministrom-kultury-i-informacii/

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