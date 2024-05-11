Константин Канцеров назначен замначальника Службы госохраны
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Распоряжением главы государства Канцеров Константин Вадимович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
По данным официального сайта, Служба государственной охраны Республики Казахстан - непосредственно подчиненный и подотчетный президенту специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности РК и осуществляющий в пределах установленной законодательством компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности главы государства, других охраняемых лиц и объектов.
Служба государственной охраны имеет ведомство - Силы особого назначения Службы государственной охраны.
Силы особого назначения являются воинским формированием.
Служба государственной охраны осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами президента и правительства, иными нормативными правовыми актами.
Начальником Службы государственной охраны РК является Сакен Исабеков.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2098736-konstantin-kancerov-naznachen-zamnachalnika-sluzhby-gosohrany/