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Константин Канцеров назначен замначальника Службы госохраны

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Флаг Службы госохраны РК
Флаг Службы госохраны РК. Иллюстративное фото: instagram.com/sgork_official

Распоряжением главы государства Канцеров Константин Вадимович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По данным официального сайта, Служба государственной охраны Республики Казахстан - непосредственно подчиненный и подотчетный президенту специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности РК и осуществляющий в пределах установленной законодательством компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности главы государства, других охраняемых лиц и объектов.

Служба государственной охраны имеет ведомство - Силы особого назначения Службы государственной охраны.

Силы особого назначения являются воинским формированием.

Служба государственной охраны осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами президента и правительства, иными нормативными правовыми актами.

Начальником Службы государственной охраны РК является Сакен Исабеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2098736-konstantin-kancerov-naznachen-zamnachalnika-sluzhby-gosohrany/

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