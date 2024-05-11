Константин Канцеров назначен замначальника Службы госохраны

Распоряжением главы государства Канцеров Константин Вадимович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По данным официального сайта, Служба государственной охраны Республики Казахстан - непосредственно подчиненный и подотчетный президенту специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности РК и осуществляющий в пределах установленной законодательством компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности главы государства, других охраняемых лиц и объектов.

Служба государственной охраны имеет ведомство - Силы особого назначения Службы государственной охраны.

Силы особого назначения являются воинским формированием.

Служба государственной охраны осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами президента и правительства, иными нормативными правовыми актами.

Начальником Службы государственной охраны РК является Сакен Исабеков.