Асылов, Абубакиров, а также другие военные и чиновники получили новые звания
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Президент постановил присвоить:
Классный чин государственный советник юстиции 1 класса:
Асылову Беріку Ноғайұлы;
Воинское звание генерал-лейтенант:
- Абубакирову Канышу Асанхановичу.
Воинское звание генерал-лейтенант авиации:
- Косанову Даурену Жуматаевичу.
Классный чин государственный советник юстиции 2 класса:
- Ташимбаеву Тимуру Газизбековичу.
Воинское звание генерал-майор:
- Даутову Кайрату Сапарбековичу;
- Джунусову Толеужану Сабыровичу;
- Есжанову Аяну Абдуганиевичу;
- Ибатулину Бауыржану Шарифуллаевичу;
- Ибраеву Ержану Вакасовичу;
- Казкееву Бекайдару Маратовичу;
- Поливанову Павлу Константиновичу.
Воинское звание генерал-майор авиации:
- Нильдибаеву Ержану Болатовичу.
Специальное звание генерал-майор национальной безопасности:
- Бекжанову Нуржану Наурузовичу;
- Жумабаеву Марату Кабиденовичу;
- Наймантаеву Алмасу Тлепбергеновичу.
Специальное звание генерал-майор антикоррупционной службы:
- Ахметжанову Саяну Кылышевичу;
- Жебегенову Максату Мырзахановичу.
- Саркулову Улану Сериковичу.
Специальное звание генерал-майор службы экономических расследований:
- Алиеву Данияру Дуппаевичу;
- Асанбаеву Еркебулану Толегеновичу;
- Исмагулову Нуржану Ныгметовичу.
Специальное звание генерал-майор полиции:
- Кабдулдинову Айдыну Токтаровичу;
- Рысбаеву Айдосу Какашаулы;
- Уразбаеву Нурхату Кенжебаевичу.
Классный чин государственный советник юстиции 3 класса:
- Абилову Берику Ракатовичу;
- Койгелдиеву Галымжану Мамбетовичу;
- Утегенову Ерлану Рахимжановичу.
Напомним, на днях Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия новой авиабазы Национальной гвардии Казахстана.
Глава государства поздравил участников мероприятия с наступающим Днем защитника Отечества. Он подчеркнул, что это знаменательный праздник, пробуждающий патриотические чувства и повышающий боевой дух, а Вооруженные силы Казахстана – надежный щит интересов нашей суверенной страны, незыблемая опора мира и стабильности.
Как отметил президент, во время беспрецедентных паводков в нашей стране военнослужащие были на передовой, тем самым продемонстрировав яркий пример верности своей присяге.
Он также напомнил, что военнослужащие Казахстана успешно участвуют в различных международных миссиях под эгидой ООН. В этом году они впервые приступили к самостоятельному выполнению задач на Голанских высотах. Читайте больше: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2095394-tokaev-prinyal-uchastie-v-ceremonii-otkrytiya-aviabazy-nacgvardii/
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2096867-tokaev-prisvoil-vysshie-voinskie-i-specialnye-zvaniya-ryadu-kazahstancev/