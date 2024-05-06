Асылов, Абубакиров, а также другие военные и чиновники получили новые звания

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент постановил присвоить:

Классный чин государственный советник юстиции 1 класса:

Асылову Беріку Ноғайұлы;

Воинское звание генерал-лейтенант:

Абубакирову Канышу Асанхановичу.

Воинское звание генерал-лейтенант авиации:

Косанову Даурену Жуматаевичу.

Классный чин государственный советник юстиции 2 класса:

Ташимбаеву Тимуру Газизбековичу.

Воинское звание генерал-майор:

Даутову Кайрату Сапарбековичу;

Джунусову Толеужану Сабыровичу;

Есжанову Аяну Абдуганиевичу;

Ибатулину Бауыржану Шарифуллаевичу;

Ибраеву Ержану Вакасовичу;

Казкееву Бекайдару Маратовичу;

Поливанову Павлу Константиновичу.

Воинское звание генерал-майор авиации:

Нильдибаеву Ержану Болатовичу.

Специальное звание генерал-майор национальной безопасности:

Бекжанову Нуржану Наурузовичу;

Жумабаеву Марату Кабиденовичу;

Наймантаеву Алмасу Тлепбергеновичу.

Специальное звание генерал-майор антикоррупционной службы:

Ахметжанову Саяну Кылышевичу;

Жебегенову Максату Мырзахановичу.

Саркулову Улану Сериковичу.

Специальное звание генерал-майор службы экономических расследований:

Алиеву Данияру Дуппаевичу;

Асанбаеву Еркебулану Толегеновичу;

Исмагулову Нуржану Ныгметовичу.

Специальное звание генерал-майор полиции:

Кабдулдинову Айдыну Токтаровичу;

Рысбаеву Айдосу Какашаулы;

Уразбаеву Нурхату Кенжебаевичу.

Классный чин государственный советник юстиции 3 класса:

Абилову Берику Ракатовичу;

Койгелдиеву Галымжану Мамбетовичу;

Утегенову Ерлану Рахимжановичу.

Напомним, на днях Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия новой авиабазы Национальной гвардии Казахстана.

Глава государства поздравил участников мероприятия с наступающим Днем защитника Отечества. Он подчеркнул, что это знаменательный праздник, пробуждающий патриотические чувства и повышающий боевой дух, а Вооруженные силы Казахстана – надежный щит интересов нашей суверенной страны, незыблемая опора мира и стабильности.

Как отметил президент, во время беспрецедентных паводков в нашей стране военнослужащие были на передовой, тем самым продемонстрировав яркий пример верности своей присяге.

Он также напомнил, что военнослужащие Казахстана успешно участвуют в различных международных миссиях под эгидой ООН. В этом году они впервые приступили к самостоятельному выполнению задач на Голанских высотах. Читайте больше: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2095394-tokaev-prinyal-uchastie-v-ceremonii-otkrytiya-aviabazy-nacgvardii/