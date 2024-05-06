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Асылов, Абубакиров, а также другие военные и чиновники получили новые звания

Опубликовано:

Погоны лежат на столе
Погоны. Иллюстративное фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент постановил присвоить:

Классный чин государственный советник юстиции 1 класса:

Асылову Беріку Ноғайұлы;

Воинское звание генерал-лейтенант: 

  • Абубакирову Канышу Асанхановичу.

Воинское звание генерал-лейтенант авиации: 

  • Косанову Даурену Жуматаевичу.

Классный чин государственный советник юстиции 2 класса:

  • Ташимбаеву Тимуру Газизбековичу.

Воинское звание генерал-майор:

  • Даутову Кайрату Сапарбековичу;
  • Джунусову Толеужану Сабыровичу;
  • Есжанову Аяну Абдуганиевичу;
  • Ибатулину Бауыржану Шарифуллаевичу;
  • Ибраеву Ержану Вакасовичу;
  • Казкееву Бекайдару Маратовичу;
  • Поливанову Павлу Константиновичу.

Воинское звание генерал-майор авиации:

  • Нильдибаеву Ержану Болатовичу.

Специальное звание генерал-майор национальной безопасности:

  • Бекжанову Нуржану Наурузовичу;
  • Жумабаеву Марату Кабиденовичу;
  • Наймантаеву Алмасу Тлепбергеновичу.

Специальное звание генерал-майор антикоррупционной службы:

  • Ахметжанову Саяну Кылышевичу;
  • Жебегенову Максату Мырзахановичу.
  • Саркулову Улану Сериковичу.

Специальное звание генерал-майор службы экономических расследований:

  • Алиеву Данияру Дуппаевичу;
  • Асанбаеву Еркебулану Толегеновичу;
  • Исмагулову Нуржану Ныгметовичу.

Специальное звание генерал-майор полиции:

  • Кабдулдинову Айдыну Токтаровичу;
  • Рысбаеву Айдосу Какашаулы;
  • Уразбаеву Нурхату Кенжебаевичу.

Классный чин государственный советник юстиции 3 класса:

  • Абилову Берику Ракатовичу;
  • Койгелдиеву Галымжану Мамбетовичу;
  • Утегенову Ерлану Рахимжановичу.

Напомним, на днях Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия новой авиабазы Национальной гвардии Казахстана.

Глава государства поздравил участников мероприятия с наступающим Днем защитника Отечества. Он подчеркнул, что это знаменательный праздник, пробуждающий патриотические чувства и повышающий боевой дух, а Вооруженные силы Казахстана – надежный щит интересов нашей суверенной страны, незыблемая опора мира и стабильности.

Как отметил президент, во время беспрецедентных паводков в нашей стране военнослужащие были на передовой, тем самым продемонстрировав яркий пример верности своей присяге.

Он также напомнил, что военнослужащие Казахстана успешно участвуют в различных международных миссиях под эгидой ООН. В этом году они впервые приступили к самостоятельному выполнению задач на Голанских высотах. Читайте больше: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2095394-tokaev-prinyal-uchastie-v-ceremonii-otkrytiya-aviabazy-nacgvardii/

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2096867-tokaev-prisvoil-vysshie-voinskie-i-specialnye-zvaniya-ryadu-kazahstancev/

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