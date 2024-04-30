Аркен Утенов ушел с поста замглавы Агентства по стратегическому планированию и реформам
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Аркен Утенов покинул должность зампредседателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Распоряжением главы государства Утенов Аркен Хамитович освобожден от должности заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", - говорится в Telegram-канале Акорды.
По информации на сайте Параграф "Юрист", Утенов Аркен Хамитович родился в ноябре 1983 года в Алматы. В 2006 году окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, в 2010 году - Университет Карнеги Меллона.
С 2006 по 2011 год - сотрудник банковского сектора.
С 2011 по 2014 год - работа на разных должностях в Отделе социально-экономического мониторинга Администрации президента.
С 2014 по 2015 год - начальник управления налогообложения нерезидентов Комитета госдоходов МФ РК.
С 2015 по 2016 год - заведующий сектором Центра внешней политики Администрации президента.
С 2016 по 2019 год - заместитель заведующего Отделом внешней политики и международных связей Администрации президента.
С 2019 по 2020 год - ответственный секретарь МИД РК.
С 2020 года был заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2093753-arken-utenov-ushel-s-posta-zamglavy-agentstva-po-strategicheskomu-planirovaniyu-i-reformam/