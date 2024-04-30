Аркен Утенов ушел с поста замглавы Агентства по стратегическому планированию и реформам

Аркен Утенов покинул должность зампредседателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Распоряжением главы государства Утенов Аркен Хамитович освобожден от должности заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", - говорится в Telegram-канале Акорды.

По информации на сайте Параграф "Юрист", Утенов Аркен Хамитович родился в ноябре 1983 года в Алматы. В 2006 году окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, в 2010 году - Университет Карнеги Меллона.

С 2006 по 2011 год - сотрудник банковского сектора.

С 2011 по 2014 год - работа на разных должностях в Отделе социально-экономического мониторинга Администрации президента.

С 2014 по 2015 год - начальник управления налогообложения нерезидентов Комитета госдоходов МФ РК.

С 2015 по 2016 год - заведующий сектором Центра внешней политики Администрации президента.

С 2016 по 2019 год - заместитель заведующего Отделом внешней политики и международных связей Администрации президента.

С 2019 по 2020 год - ответственный секретарь МИД РК.

С 2020 года был заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам.