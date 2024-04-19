Сразу трех вице-министров назначили в Казахстане

В трех министерствах Казахстана появились новые заместители руководителей - в МЧС, Минпромышленности и МЦРИАП, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Постановлениями правительства Кажкенов Куандык Жумабекович назначен вице-министром промышленности и строительства, Абдышев Батырбек Кадырбекович — вице-министром по чрезвычайным ситуациям, Коняшкин Ростислав Анатольевич — вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Кажкенов Куандык Жумабекович

Куандык Кажкенов. Фото: госэкспертиза.kz

Согласно официальной информации, Куандык Кажкенов родился в 1984 году в Кокчетавской области. Окончил Казахский аграрный университет им. С. Сейфуллина, Академию «Кокше».

Трудовую деятельность начал в 2006 году инженер-электриком в частной компании.

С 2008 по 2009 год — инженер-проектировщик в научно-техническом центре.

С 2009 года работал в структуре РГП "Госэкспертиза".

С 2021 года по настоящее время занимал должность генерального директора РГП "Госэкспертиза".

Абдышев Батырбек Кадырбекович

Родился 19 июня 1977 года в Актюбинской области. Окончил Высшее пограничное командное училище Вооруженных Сил РК.

В разные годы работал в специальных государственных органах, в том числе в рядах Комитета национальной безопасности.

Коняшкин Ростислав Анатольевич

Ростислав Коняшкин. Фото: gov.kz

Как сообщили в кабмине, Ростислав Коняшкин родился в 1989 году в Таразе. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева.

Является членом Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2011 году консультантом в частной организации.

В разные годы работал в информационно-коммуникационной сфере, НАО "Правительство для граждан", Фонде поддержки исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта.

С 2021 года по настоящее время являлся председателем правления АО "Национальные информационные технологии".