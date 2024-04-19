Токаев назначил председателей ряда судов в Казахстане (фото)

Глава государства подписал шесть указов, которыми были назначены председатели четырех региональных судов, а также Военного суда и судебной коллегии ВС, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Так, согласно указам президента, были назначены:

Рахметуллина Назгуль Маульхановна – председателем судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК;

Шайхисламов Адилхан Шайхисламулы – председателем суда города Шымкента, с освобождением от должности председателя судебной коллегии по уголовным делам суда города Астаны;

Ибрашев Талгат Аулиеханович – председателем Алматинского областного суда;

Насирдинов Галымжан Патшаханович – председателем Военного суда РК, с освобождением от должности председателя судебной коллегии по гражданским делам Военного суда РК;

Рахимбеков Ербол Мухажанович – председателем Мангистауского областного суда, с освобождением от должности председателя суда города Шымкента;

Султанов Айдос Едигеевич – председателем Туркестанского областного суда, с освобождением от должности председателя судебной коллегии по уголовным делам Туркестанского областного суда.

Добавим, согласно Конституционному закону РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", судьи всех судов Республики Казахстан обладают единым статусом и различаются между собой только полномочиями.

Судья является должностным лицом государства, наделенным полномочиями по осуществлению правосудия, выполняющим свои обязанности на постоянной основе и являющимся носителем судебной власти.

Правовое положение судей определяется Конституцией Казахстана, настоящим Конституционным законом и иными законами.

На судью не могут быть возложены внесудебные функции и обязанности, не предусмотренные законом.

Судья не может быть включен в составы государственных структур по вопросам борьбы с преступностью, соблюдения законности и правопорядка.

Судьей не может быть лицо: