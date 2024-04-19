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Токаев назначил председателей ряда судов в Казахстане (фото)

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Суд
Судья. Иллюстративное фото: Pattanaphong Khuankaew / Getty Images

Глава государства подписал шесть указов, которыми были назначены председатели четырех региональных судов, а также Военного суда и судебной коллегии ВС, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Так, согласно указам президента, были назначены:

  • Рахметуллина Назгуль Маульхановна председателем судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК;
  • Шайхисламов Адилхан Шайхисламулы председателем суда города Шымкента, с освобождением от должности председателя судебной коллегии по уголовным делам суда города Астаны;
  • Ибрашев Талгат Аулиеханович председателем Алматинского областного суда;
  • Насирдинов Галымжан Патшаханович председателем Военного суда РК, с освобождением от должности председателя судебной коллегии по гражданским делам Военного суда РК;
  • Рахимбеков Ербол Мухажанович председателем Мангистауского областного суда, с освобождением от должности председателя суда города Шымкента;
  • Султанов Айдос Едигеевичпредседателем Туркестанского областного суда, с освобождением от должности председателя судебной коллегии по уголовным делам Туркестанского областного суда.

Добавим, согласно Конституционному закону РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", судьи всех судов Республики Казахстан обладают единым статусом и различаются между собой только полномочиями.

Судья является должностным лицом государства, наделенным полномочиями по осуществлению правосудия, выполняющим свои обязанности на постоянной основе и являющимся носителем судебной власти.

Правовое положение судей определяется Конституцией Казахстана, настоящим Конституционным законом и иными законами.

На судью не могут быть возложены внесудебные функции и обязанности, не предусмотренные законом.

Судья не может быть включен в составы государственных структур по вопросам борьбы с преступностью, соблюдения законности и правопорядка.

Судьей не может быть лицо:

  • признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
  • которое в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи привлекалось к дисциплинарной ответственности за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу. При этом судьей не может быть назначено лицо, уволенное за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу;
  • на которое в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи за совершение коррупционного правонарушения налагалось в судебном порядке административное взыскание;
  • в отношении которого в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи за совершение уголовного проступка вынесен обвинительный приговор суда или которое освобождено от уголовной ответственности за совершение уголовного проступка;
  • ранее судимое;
  • освобожденное от уголовной ответственности за совершение преступления;
  • уволенное по отрицательным мотивам с должности судьи, из правоохранительных органов, специальных государственных органов и судов, с воинской службы, а также в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2088053-tokaev-naznachil-novyh-predsedateley-ryada-sudov-v-kazahstane/

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