Токаев назначил председателей ряда судов в Казахстане (фото)
Опубликовано:
Глава государства подписал шесть указов, которыми были назначены председатели четырех региональных судов, а также Военного суда и судебной коллегии ВС, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.
Так, согласно указам президента, были назначены:
- Рахметуллина Назгуль Маульхановна – председателем судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК;
- Шайхисламов Адилхан Шайхисламулы – председателем суда города Шымкента, с освобождением от должности председателя судебной коллегии по уголовным делам суда города Астаны;
- Ибрашев Талгат Аулиеханович – председателем Алматинского областного суда;
- Насирдинов Галымжан Патшаханович – председателем Военного суда РК, с освобождением от должности председателя судебной коллегии по гражданским делам Военного суда РК;
- Рахимбеков Ербол Мухажанович – председателем Мангистауского областного суда, с освобождением от должности председателя суда города Шымкента;
- Султанов Айдос Едигеевич – председателем Туркестанского областного суда, с освобождением от должности председателя судебной коллегии по уголовным делам Туркестанского областного суда.
Добавим, согласно Конституционному закону РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", судьи всех судов Республики Казахстан обладают единым статусом и различаются между собой только полномочиями.
Судья является должностным лицом государства, наделенным полномочиями по осуществлению правосудия, выполняющим свои обязанности на постоянной основе и являющимся носителем судебной власти.
Правовое положение судей определяется Конституцией Казахстана, настоящим Конституционным законом и иными законами.
На судью не могут быть возложены внесудебные функции и обязанности, не предусмотренные законом.
Судья не может быть включен в составы государственных структур по вопросам борьбы с преступностью, соблюдения законности и правопорядка.
Судьей не может быть лицо:
- признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- которое в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи привлекалось к дисциплинарной ответственности за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу. При этом судьей не может быть назначено лицо, уволенное за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу;
- на которое в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи за совершение коррупционного правонарушения налагалось в судебном порядке административное взыскание;
- в отношении которого в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи за совершение уголовного проступка вынесен обвинительный приговор суда или которое освобождено от уголовной ответственности за совершение уголовного проступка;
- ранее судимое;
- освобожденное от уголовной ответственности за совершение преступления;
- уволенное по отрицательным мотивам с должности судьи, из правоохранительных органов, специальных государственных органов и судов, с воинской службы, а также в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2088053-tokaev-naznachil-novyh-predsedateley-ryada-sudov-v-kazahstane/