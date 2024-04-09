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Тимур Карагойшин покинул пост замминистра промышленности и строительства

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Тимур Карагойшин
Тимур Карагойшин. Фото: t.me/KZgovernment

Тимур Карагойшин освобожден от должности вице-министра промышленности и строительства в связи с достижением пенсионного возраста, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Постановлением правительства РК Карагойшин Тимур Джиенбаевич освобожден от должности вице-министра промышленности и строительства в связи с достижением пенсионного возраста", – сообщила пресс-служба правительства в Telegram.

На сайте Параграф "Юрист" говорится, что Тимур Джиенбаевич родился 8 апреля 1961 года в Западно-Казахстанской области. Сегодня ему исполнилось 63 года.

В 1985 году окончил Алматинский архитектурно-строительный институт, в 2004 году – Университет технологии строительства, оценки и управления качества. Трудовой путь начал в 1978 году.

С 2005 по 2007 год был замакима Уральска.

В 2008 году – советник акима Западно-Казахстанской области по строительству.

С 2009 по 2010 год – гендиректор ТОО "Super-Accord Astana". После этого в 2011 году являлся советником ректора ЕНУ им. Л. Гумилева.

С 2011 по 2013 год – глава департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области.

В 2013 году – глава управления сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития.

С 2013 по 2016 год – первый замгендиректора РГП "Госэкспертиза".

С 2016 по 2021 год – гендиректор РГП "Госэкспертиза".

С 2021 по 2022 год – председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК.

С 2022 по 2023 год – вице-министр индустрии и инфраструктурного развития, с октября прошлого года – вице-министр промышленности и строительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2081816-timur-karagoyshin-pokinul-post-zamministra-promyshlennosti-i-stroitelstva/

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