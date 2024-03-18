Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Асет Турысов стал замглавы Минфина

Опубликовано:

Асет Турысов
Асет Турысов. Фото: t.me/KZgovernment

Асета Турысова назначили на должность вице-министра финансов Казахстана. Ранее, с 2021 года, он занимал пост замглавы МЦРИАП, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Постановлением правительства РК Турысов Асет Нурланович назначен на должность вице-министра финансов, с освобождением от ранее занимаемой должности", – сообщила пресс-служба правительства в Telegram.

Отметим, что с января 2021 года Турысов занимал пост вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

По информации на сайте ИПС "Параграф", Турысов Асет Нурланович родился 10 ноября 1987 года в Москве, Россия.

Окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби по специальности "Математическое и компьютерное моделирование", в 2017 году – Университет "Нархоз" – "Экономика".

В 2014 году был управляющим директором РГП "Центр обслуживания населения" в Астане.

С 2014 по 2018 год – управляющий директор АО "Казпочта".

С 2018 по 2021 год – председатель правления АО "Национальные информационные технологии".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2070402-aset-turysov-stal-zamglavy-minfina/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.