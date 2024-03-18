Асет Турысов стал замглавы Минфина

Асета Турысова назначили на должность вице-министра финансов Казахстана. Ранее, с 2021 года, он занимал пост замглавы МЦРИАП, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Постановлением правительства РК Турысов Асет Нурланович назначен на должность вице-министра финансов, с освобождением от ранее занимаемой должности", – сообщила пресс-служба правительства в Telegram.

Отметим, что с января 2021 года Турысов занимал пост вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

По информации на сайте ИПС "Параграф", Турысов Асет Нурланович родился 10 ноября 1987 года в Москве, Россия.

Окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби по специальности "Математическое и компьютерное моделирование", в 2017 году – Университет "Нархоз" – "Экономика".

В 2014 году был управляющим директором РГП "Центр обслуживания населения" в Астане.

С 2014 по 2018 год – управляющий директор АО "Казпочта".

С 2018 по 2021 год – председатель правления АО "Национальные информационные технологии".