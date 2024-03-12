Лауру Мерсалимову временно назначили вице-министром юстиции

Лаура Мерсалимова временно назначена на должность вице-министра юстиции на период нахождения в социальном отпуске Алмы Мукановой, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Постановлением правительства РК Мерсалимова Лаура Канатовна назначена на должность вице-министра юстиции, временно, на период нахождения в социальном отпуске Мукановой Алмы Кайратовны", – говорится в сообщении в Telegram.

По информации на официальном сайте премьер-министра РК, Лаура Мерсалимова родилась в 1981 году в Караганде. Окончила Казахский гуманитарно-юридический университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Трудовую деятельность начала в 2002 году ведущим специалистом отдела по делам ЗАГС Министерства юстиции РК.

В 2003-2010 годах – ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела, начальник управления МЮ РК.

В 2010-2014 годах – заместитель директора департамента МЮ РК.

В 2014 году была директором департамента юридической службы Агентства РК по защите прав потребителей.

В 2014-2023 годах – заместитель директора департамента, управляющий директор – директор департамента Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".

С марта 2023 года – управляющий директор – директор департамента законодательства НПП "Атамекен".