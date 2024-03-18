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Данияр Кадиров покинул пост вице-министра культуры и информации

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Данияр Кадиров
Данияр Кадиров. Фото: primeminister.kz

Данияра Кадирова освободили от должности вице-министра культуры и информации – он переходит на другую работу, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Кадиров Данияр Рамазанович освобожден от должности вице-министра культуры и информации в связи с переходом на другую работу", – говорится в сообщении.

Согласно сведениям на официальном сайте Минкультуры и информации, Кадиров курировал направление "Гражданское общество". На должность вице-министра он был назначен 11 марта 2022 года, еще до реорганизации министерства.

Сам же Данияр Кадиров родился в 1975 году в Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности ведущего специалиста Департамента средств массовой информации Министерства культуры РК.

В 2000-2004 годах занимал различные должности в структуре Министерства культуры РК.

В 2004-2005 годах был заместителем директора Департамента молодежной политики; начальником управления молодежных и социальных программ МОН РК.

С 2005 по 2007 годы являлся заместителем акима Степногорска.

В 2007 году стал заведующим сектором Отдела госконтроля и организационной работы Администрации президента РК, а позже с 2007 по 2013 годы был советником-посланником посольства РК в Монголии.

В 2013-2015 годах – советник-посланник посольства РК в Туркменистане.

В 2015-2019 годах – исполнительный директор в ОЮЛ "Ассоциация операторов телерадиовещания РК".

С 2019 года по март 2022 года являлся заместителем заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2066178-daniyar-kadirov-pokinul-post-vitse-ministra-kultury-i-informatsii/

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