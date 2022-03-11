Данияр Кадиров назначен вице-министром информации и общественного развития

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Постановлением правительства Кадиров Данияр Рамазанович назначен на должность вице-министра информации и общественного развития Казахстана, сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

Данияр Кадиров родился в 1975 году в Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности ведущего специалиста Департамента средств массовой информации Министерства культуры РК.

В период с 2000 по 2004 год занимал различные должности в структуре Министерства культуры Казахстана.

С 2004 по 2005 год - заместитель директора Департамента молодежной политики; начальник Управления молодежных и социальных программ МОН РК.

С 2005 по 2007 год был заместителем акима Степногорска.

В 2007 году являлся заведующим сектором отдела госконтроля и организационной работы Администрации президента Казахстана.

С 2007 по 2013 год — советник-посланник посольства РК в Монголии. До 2015 года — советник-посланник посольства РК в Туркменистане.

С 2015 по 2019 год — исполнительный директор в ОЮЛ "Ассоциация операторов телерадиовещания РК".

С 2019 года до последнего назначения являлся заместителем заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1960177-daniyar-kadirov-naznachen-vitse-ministrom-informatsii-i-obschestvennogo-razvitiya/