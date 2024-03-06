Новый депутат мажилиса принес присягу (видео)

Нурсултан Байтилесов стал новым депутатом мажилиса. Он представляет партийную фракцию Amanat, передает NUR.KZ со ссылкой на нижнюю палату парламента.

Как сообщается в официальном Telegram-канале мажилиса, сегодня Нурсултан Байтилесов принял присягу депутата нижней палаты парламента.

Байтилесов избран в состав комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

"Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата", - зачитал присягу новоиспеченный депутат.

Напомним, Байтилесов был избран депутатом мажилиса на прошлой неделе.

Согласно официальной информации, Байтилесов Нурсултан Толенович родился в 1991 году в Южно-Казахстанская области (ныне - Туркестанская область), в городе Жетысай.

Окончил гуманитарно-юридический колледж Казахского гуманитарно-юридического университета, Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауезова, региональный социально-инновационный университет в Шымкенте и социально-инновационный университет.

В разные годы работал ведущим специалистом, специалистом-секретарем судебного заседания Алматинского районного суда Астаны, судебным приставом отдела кадровой работы, позже - главным специалистом организационно-аналитического отдела канцелярии Атырауского областного суда.

До избрания депутатом занимал должность первого заместителя руководителя Судебной администрации Казахстана.