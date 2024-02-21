Жомарт Алиев стал вице-министром экологии и природных ресурсов

Жомарта Алиева назначили вице-министром экологии и природных ресурсов. Ранее он возглавлял Комитет экологического регулирования и контроля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Алиев Жомарт Шияпович назначен вице-министром экологии и природных ресурсов", – говорится в сообщении.

Как отметили в кабмине, ранее занимавший этот пост Бекмагамбетов Досбол Боташевич освобожден от должности, согласно поданному заявлению.

По информации на сайте правительства, Жомарт Алиев родился в 1969 году в Акмолинской области.

Он окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина, Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова.

Трудовую деятельность начал в 1985 году механизатором Красноярского совхоза Кокшетауской области.

С 2005 по 2010 год Жомарт Алиев работал на разных должностях в структуре Министерства охраны окружающей среды РК.

С 2010 по 2012 год – эксперт; главный эксперт управления государственной инспекции и выдачи разрешений Комитета госинспекции нефтегазового комплекса Министерства нефти и газа РК.

С 2012 по 2014 год – заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК.

С 2014 по 2017 год занимал руководящие должности в Министерстве энергетики РК.

С 2017 по 2022 год работал по контракту с АО "Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)" в рамках проекта "Повышение энергоэффективности в Казахстане".

В июле 2023 года Жомарт Алиев стал главой Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов.