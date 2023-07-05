Жомарт Алиев возглавил комитет в Минэкологии и природных ресурсов

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Жомарт Алиев стал главой Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

"Приказом министра экологии и природных ресурсов РК Алиев Жомарт Шияпович назначен на должность председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", – гласит сообщение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2027711-zhomart-aliev-vozglavil-komitet-ekologicheskogo-regulirovaniya-i-kontrolya-mepr/