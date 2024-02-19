Ержана Жакенова назначили главой "Казавиаспаса"

Ержана Жакенова назначили на должность генерального директора авиакомпании АО "Казавиаспас", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Ержан Жакенов возглавил авиакомпанию АО "Казавиаспас".

По информации ведомства, он родился 17 января 1978 года в Карагандинской области. Жакенов окончил КарГТУ по специальности инженер-механик, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюз, Академию гражданской авиации.

Трудовую деятельность начал с эксперта управления безопасности полетов, управления по поддержанию летной годности, главного эксперта – старшего государственного авиационного инспектора управления авиационной безопасности Комитета гражданской авиации.

Также отмечается, что он более 11 лет работал в службе авиационной безопасности в аэропортах Астаны и Алматы, в том числе на руководящих должностях более 5 лет.

С сентября 2019 года по июль 2023 года являлся руководителем управления авиационной безопасности Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК.

С июля 2023 года по февраль 2024 года работал авиационным инспектором Департамента авиационной безопасности АО "Авиационная администрация Казахстана".

Кроме того, еще будучи авиационным инспектором участвовал в сертификационных обследованиях эксплуатантов воздушных судов, осуществлял контрольные и надзорные функции на предмет соответствия требованиям авиационной безопасности и безопасности полетов.

Напомним, что до назначения Ержана Жакенова эту должность с ноября прошлого года занимал Даулет Мамеков.

Отметим, что АО "Казавиаспас" – авиация Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, согласно информации на сайте.

Авиапарк состоит из 34 воздушных судов, среди них вертолеты легкого, среднего и тяжелого классов.

Воздушные суда МЧС РК выполняют полеты по доставке гуманитарных грузов, спасательных отрядов и спецтехники в зоны чрезвычайных происшествий. Кроме того, авиация МЧС привлекается для осуществления облета паводковых зон и горных склонов с целью проведения авиационной разведки и оценки паводковой и ледовой обстановки, обеспечивает восстановительные работы после ЧС, участвует в работах по спасению терпящих бедствие рыбаков, по тушению степных и лесных пожаров.