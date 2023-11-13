Даулет Мамеков назначен гендиректором "КазАвиаСпаса"
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Даулет Мамеков назначен генеральным директором АО «КазАвиаСпас».Информацию подтвердили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает агентство «Казинформ».
Как сообщает информагентство, c 2016 года по настоящее время Даулет Мамеков возглавлял ТОО «Aviation Support», с 2017 по 2020 годы был президентом АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр».
В 2015–2016 годы, по данным агентства, был заместителем генерального директора по производству ТОО «Airport Management Group».
Сегодня назначения произведены также в Павлодарской области. Распоряжением акима Павлодарской области Серик Батыргужинов назначен первым заместителем главы региона. Кроме того, сегодня вступил в должность заместителя акима области Даурен Жамбайбек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2045488-daulet-mamekov-naznachen-gendirektorom-kazaviaspasa/