Жансейт Кайнарбаев стал акимом Жанаозена

Жансейт Кайнарбаев был назначен сегодня акимом Жанаозена. Его кандидатуру представил аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Сегодня, 12 февраля, глава Мангистауской области Нурлан Ногаев представил депутатам городского маслихата новую кандидатуру на пост акима Жанаозена вместо Айбека Косуакова, покинувшего должность по собственному желанию. Им стал Жансейт Кайнарбаев, ранее работавший заместителем градоначальника.

"Депутаты поддержали предложенную кандидатуру, отметив, что знают Жансеита Кайнарбаева как опытного управленца", – говорится в сообщении областного акимата в Instagram.

Нурлан Ногаев выразил благодарность Айбеку Косуакову за проделанную работу и дал поручения его преемнику.

По информации областного акимата, Кайнарбаев Жансейт Исаханович имеет два высших образования. Окончил Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им Ш. Есенова по специальностям "Горный инженер" и "Экономика".

Трудовой путь начал в частном секторе в 2006 году.

С 2012 по 2014 год возглавлял отдел в ГКП "Тазалык" в Жанаозене.

С 2014 по 2015 год – директор ГКП "Коммуналдык кызмет".

С 2015 по 2016 год – руководитель Тупкараганского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

С 2016 по 2022 год – заместитель акима Тупкараганского района Мангистауской области.

С 2022 года был заместителем акима Жанаозена.