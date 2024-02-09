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Шайх-Хасан Жазыкбаев назначен вице-министром обороны

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Шайх-Хасан Жазыкбаев
Шайх-Хасан Жазыкбаев. Фото: gov.kz

Жазыкбаев Шайх-Хасан Сатаркулулы назначен заместителем Министра обороны Республики Казахстан. Соответствующее распоряжение подписал Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Шайх-Хасан Жазыкбаев, как сообщали ранее в РгК "Астана", родился 20 сентября 1976 года в селе Карл Маркс Мойынкумского района в Жамбылской области.

В 1999 году окончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище с отличием, в 2013 году - Национальный университет обороны, в 2019 году - военную академию Генерального штаба ВС РФ.

На официальном сайте Министерства обороны РК указано, что в армии Казахстана генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев прошел путь от курсанта военного училища до командующего войсками регионального командования "Астана".

В разные годы занимал ответственные должности по боевой и миротворческой подготовке. Являлся командиром нескольких воинских частей, начальником штаба – первым заместителем командующего войсками РгК "Запад".

Участвовал в миротворческой операции в составе инженерно-саперного отряда в Ираке.

Награжден орденом "Айбын" II степени, ведомственными наградами и юбилейными медалями.

Женат, воспитывает 3 детей.

В ноябре прошлого года Жазыкбаев был назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК. До этого он занимал должность командующего войсками регионального командования "Астана".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2060099-shayh-hasan-zhazykbaev-naznachen-vitse-ministrom-oborony/

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