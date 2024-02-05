Шахмурат Муталип сменил Кенеса Ракишева на посту главы федерации бокса

В Астане сегодня избрали нового главу Казахстанской федерации бокса. Им стал предприниматель Шахмурат Муталип. Ранее эту должность занимал бизнесмен Кенес Ракишев, передает NUR.KZ со ссылкой на КФБ.

На конференции Казахстанской федерации бокса были подвели итоги прошедшего года, заслушали отчеты главных тренеров мужской и женской команд по боксу.

Избрание нового главы КФБ состоялось в заключительной части мероприятия.

В своем первом выступлении Шахмурат Муталип подчеркнул важность совместной работы над стоящими перед КФБ задачами и выразил благодарность членам Ассоциации за оказанное доверие.

"Принимая возлагаемую на меня ответственность, сделаю все возможное для дальнейшего развития казахстанского бокса, всесторонней поддержки и защиты интересов наших спортсменов, усиления роли КФБ как внутри страны, так и за ее пределами.

Накануне важных стартов этого года, перед командой стоит одна задача. Со своей стороны мы продолжим начатую работу по обеспечению всех необходимых условий для подготовки. Уверен, что совместными усилиями мы сможем укрепить позиции отечественного бокса на мировой спортивной арене", – заявил новый глава КФБ.

Отмечается, что Шахмурат Муталип родился 18 сентября 1990 года в село Казцик, Алматинской области.

Магистр экономических наук, получил образование в The Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU) в городе Куала-Лумпуре.

Предприниматель, бенефициарный собственник ТОО "Integra Construction KZ". Женат, воспитывает троих детей.

При этом добавим, что ранее данный пост занимал казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев. Также в разные годы, по данным с сайта ИПС "Параграф", он занимал должности замгендиректора по маркетингу АО "КазТрансГаз", председателя Совета директоров АО "Казкоммерцбанк", председателя совета директоров АО "БТА Банк".

Также является членом Совета директоров "Fincraft Resources".

По данным с официального сайта федерации, Федерация бокса республики была создана в 1959 году на базе республиканской секции бокса, которая была основана в 1941 году.

В 1992 году Казахстанская федерация бокса стала членом АИБА и вошла в состав Азиатской конфедерации бокса.