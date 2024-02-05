Назначен командующий войсками регионального командования "Запад"
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня провел кадровые перестановки в вооруженных силах нашей страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Так, распоряжением главы государства Артыков Бауыржан Шубаевич назначен командующим войсками регионального командования "Запад".
Кроме того, распоряжением главы государства Оспанов Даулет Рыскулбекович освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Запад".
На официальном сайте МО РК говорится, что Даулет Оспанов родился 24 ноября 1970 года.
Окончил Рязанское высшее военное командное училище связи в 1992 году, а также Военную академию ВС РК в 2000 году.
С апреля 2003 года по сентябрь 2003 года начальник штаба – заместитель командира в/ч 18404
С сентября 2003 года по январь 2008 года командир войсковой части 68665.
С января 2008 года по март 2008 года Заместитель командующего Аэромобильными войсками ВС РК.
С марта 2008 года по апрель 2010 года заместитель командующего Аэромобильными войсками по боевой подготовке – начальник управления боевой подготовки Управления командующего Аэромобильными войсками ВС РК.
С апреля 2010 года с февраля 2013 года первый заместитель командующего Аэромобильными войсками – начальник штаба Управления командующего Аэромобильными войсками ВС РК.
С февраля 2013 года по октябрь 2015 года командующий Аэромобильными войсками ВС РК
С октября 2015 года по декабрь 2017 года – командующий войсками регионального командования "Запад"
С декабря 2017 года по март 2018 года заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК (по боевой подготовке) – начальник главного управления боевой подготовки Управления главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК.
С марта 2018 года по декабрь 2018 года – начальник департамента боевой подготовки Генерального штаба ВС РК.
С декабря 2018 года по сентябрь 2019 года – заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК (по боевой подготовке) – начальник главного управления боевой подготовки Управления главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК.
С декабря 2019 года по июнь 2021 года заместитель главнокомандующего – начальник главного управления боевой подготовки Управления главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК.
С июня 2021 года по август 2021 года – начальник департамента боевой подготовки Генерального штаба ВС РК.
С августа 2021 года по июнь 2022 года возглавлял департамент боевой подготовки – заместитель начальника Генерального штаба ВС РК.
С июня 2022 года по настоящее время командовал войсками регионального командования "Запад".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2059132-naznachen-komanduyuschiy-voyskami-regionalnogo-komandovaniya-zapad/