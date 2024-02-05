Назначен командующий войсками регионального командования "Запад"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня провел кадровые перестановки в вооруженных силах нашей страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Так, распоряжением главы государства Артыков Бауыржан Шубаевич назначен командующим войсками регионального командования "Запад".

Бауыржан Артыков. Фото: СЦК

Кроме того, распоряжением главы государства Оспанов Даулет Рыскулбекович освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Запад".

Даулет Оспанов. Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

На официальном сайте МО РК говорится, что Даулет Оспанов родился 24 ноября 1970 года.

Окончил Рязанское высшее военное командное училище связи в 1992 году, а также Военную академию ВС РК в 2000 году.

С апреля 2003 года по сентябрь 2003 года начальник штаба – заместитель командира в/ч 18404

С сентября 2003 года по январь 2008 года командир войсковой части 68665.

С января 2008 года по март 2008 года Заместитель командующего Аэромобильными войсками ВС РК.

С марта 2008 года по апрель 2010 года заместитель командующего Аэромобильными войсками по боевой подготовке – начальник управления боевой подготовки Управления командующего Аэромобильными войсками ВС РК.

С апреля 2010 года с февраля 2013 года первый заместитель командующего Аэромобильными войсками – начальник штаба Управления командующего Аэромобильными войсками ВС РК.

С февраля 2013 года по октябрь 2015 года командующий Аэромобильными войсками ВС РК

С октября 2015 года по декабрь 2017 года – командующий войсками регионального командования "Запад"

С декабря 2017 года по март 2018 года заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК (по боевой подготовке) – начальник главного управления боевой подготовки Управления главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК.

С марта 2018 года по декабрь 2018 года – начальник департамента боевой подготовки Генерального штаба ВС РК.

С декабря 2018 года по сентябрь 2019 года – заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК (по боевой подготовке) – начальник главного управления боевой подготовки Управления главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК.

С декабря 2019 года по июнь 2021 года заместитель главнокомандующего – начальник главного управления боевой подготовки Управления главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК.

С июня 2021 года по август 2021 года – начальник департамента боевой подготовки Генерального штаба ВС РК.

С августа 2021 года по июнь 2022 года возглавлял департамент боевой подготовки – заместитель начальника Генерального штаба ВС РК.

С июня 2022 года по настоящее время командовал войсками регионального командования "Запад".