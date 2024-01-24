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Назначен новый прокурор Семея

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Азамат Уалиев
Азамат Уалиев. Фото: facebook.com/AkimatSemey

Назначен новый прокурор Семея. Им стал Азамат Уалиев, ранее работавший заместителем прокурора Мангистауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Facebook, сегодня в здании акимата состоялось совещание с участием акима Семея Нурбола Нурсагатова, а также заместителя прокурора области Абай Ермека Жаксыбаева, который представил нового прокурора Семея.

На эту должность назначен Уалиев Азамат Садырбекович. Он родился в 1978 году, трудовую деятельность начал в 2004 году помощником прокурора Актогайского района Павлодарской области.

Кроме того, занимал должность старшего помощника генерального прокурора РК. До настоящего назначения работал заместителем прокурора Мангистауской области.

Опыт работы в правоохранительных органах почти 20 лет.

Добавим, что согласно закону прокуратура от имени государства в установленных законом пределах и формах осуществляет высший надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование.

Единую централизованную систему органов прокуратуры образуют Генеральная прокуратура РК, подчиненные ей ведомства, организация образования, органы военной и транспортной прокуратур, прокуратуры областей и приравненные к ним прокуратуры (городов республиканского значения и столицы), районные и приравненные к ним (городские, межрайонные, а также специализированные) прокуратуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2057294-naznachen-novyy-prokuror-semeya/

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