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Изменился руководящий состав биржи KASE: кто в него вошел

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Мужчина держит портфель в руках
Портфель. Иллюстративное фото: pixabay.com

В состав правления АО "Казахстанская фондовая биржа" внесены изменения – новые должности получили Дана Аманжолова и Елдос Куанышбеков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу KASE.

Сообщается, что решением совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" с сегодняшнего дня, 22 января, в состав правления KASE внесены следующие изменения:

  • Дана Аманжолова, управляющий директор – член правления Биржи, избрана на должность заместителя председателя правления с сохранением ранее установленного срока ее полномочий по 30 июня 2026 года;
  • Елдос Куанышбеков, управляющий директор по IT, избран членом правления со сроком полномочий по 30 июня 2026 года.

По информации пресс-службы биржи, Дана Аманжолова в качестве заместителя председателя правления курирует расчетную палату, департамент листинга, департамент информации и статистики, а также управляющего директора по внутреннему контролю, который в свою очередь курирует надзорный отдел и отдел финансового мониторинга.

Она начала свою трудовую деятельность на KASE в 2019 году, возглавив департамент листинга. В 2021 году переведена на должность управляющего директора, директора департамента информации и статистики, с августа 2023 года была избрана членом правления биржи.

Также отмечается, что Елдос Куанышбеков в качестве управляющего директора по IT – члена правления курирует отдел стратегии и архитектуры, департамент информационных технологий и департамент трансформации. Он будет руководить направлениями развития IT-инфраструктуры биржи, разработки информационных систем, автоматизации бизнес-процессов KASE.

Елдос Куанышбеков начал работать на бирже с августа 2023 года, когда был избран на должность управляющего директора.

С 22 января правление KASE состоит из пяти человек:

  • Алина Алдамберген – председатель правления;
  • Дана Аманжолова – заместитель председателя правления;
  • Ермек Мажекенов – заместитель председателя правления;
  • Жайнар Саржаков – заместитель председателя правления;
  • Елдос Куанышбеков – управляющий директор по IT – член правления.

Также добавим, что АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей в Центрально-Азиатском регионе. KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами и четвертое место по объему капитализации рынка акций бирж FEAS.

Напомним, осенью 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу заявил, что две функционирующие в Казахстане фондовые биржи нужно объединить под единое управление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2056772-v-rukovodstve-birzhi-kase-proizoshli-izmeneniya/

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