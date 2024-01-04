Каныш Абубакиров стал замминистра обороны
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Каныш Абубакиров назначен заместителем министра обороны Казахстана. Соответствующее распоряжение подписал президент, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Распоряжением главы государства Абубакиров Каныш Асанханович назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан", – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Акорды.
По информации на сайте ИПС "Параграф", Каныш Абубакиров родился 12 февраля 1977 года в Туркестанской области.
В 1998 году окончил Военную академию Вооруженных сил РК, а также Национальный университет обороны по специальности "Военное и государственное управление".
Трудовой путь начал в 1998 году.
С 2006 года занимал должности начальника штаба, замкомандира, а затем командира различных войсковых частей.
С 2015 по 2016 год – заместитель командующего Аэромобильными (по боевой подготовке) – начальник управления боевой подготовки Управления командующего Аэромобильными войсками ВС РК.
С 2016 по 2017 год – начальник штаба – первый заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК.
С 2017 по 2019 год – командующий войсками регионального командования "Запад".
С 2019 по 2021 год – командующий Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск ВС.
С 2021 года возглавлял главный штаб, а также был первым заместителем Главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2053942-kanysh-abubakirov-stal-zamministra-oborony/