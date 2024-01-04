Каныш Абубакиров стал замминистра обороны

Каныш Абубакиров назначен заместителем министра обороны Казахстана. Соответствующее распоряжение подписал президент, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Абубакиров Каныш Асанханович назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан", – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Акорды.

По информации на сайте ИПС "Параграф", Каныш Абубакиров родился 12 февраля 1977 года в Туркестанской области.

В 1998 году окончил Военную академию Вооруженных сил РК, а также Национальный университет обороны по специальности "Военное и государственное управление".

Трудовой путь начал в 1998 году.

С 2006 года занимал должности начальника штаба, замкомандира, а затем командира различных войсковых частей.

С 2015 по 2016 год – заместитель командующего Аэромобильными (по боевой подготовке) – начальник управления боевой подготовки Управления командующего Аэромобильными войсками ВС РК.

С 2016 по 2017 год – начальник штаба – первый заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК.

С 2017 по 2019 год – командующий войсками регионального командования "Запад".

С 2019 по 2021 год – командующий Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск ВС.

С 2021 года возглавлял главный штаб, а также был первым заместителем Главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК.