Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Токаев назначил нового замминистра внутренних дел Казахстана

Опубликовано:

Айдар Сайтбеков
Айдар Сайтбеков. Фото: МВД РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Айдара Сайтбекова заместителем министра внутренних дел РК, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Сайтбеков Айдар Муталикович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

С января 2021 года он занимал должность начальника Алматинской академии МВД имени М. Есбулатова. Об этом сообщается на официальном сайте академии.

Айдар Сайтбеков родился в 1978 году. В 1999 году окончил Академию МВД Республики Казахстан. Доктор политических наук, кандидат юридических наук, ассоциированный профессор (доцент).

Почетный работник Министерства внутренних дел и Министерства образования и науки Республики Казахстан, почетный юрист Республики Казахстан, стипендиат международной программы "Болашақ".

Ранее в разные годы работал следователем в УВД Алматинской области, занимал должности оперативного состава УВД Алматинской области, был заместителем начальника УВД Енбекшиказахского района ДВД Алматинской области.

С 2009 по 2013 годы работал на различных руководящих должностях Академии МВД Республики Казахстан.

С января 2013 года – заместитель начальника Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова по кадровой работе.

В декабре 2018 года был назначен на должность начальника Актюбинского юридического института МВД Республики Казахстан.

С июля 2019 года являлся начальником Департамента кадровой политики МВД РК.

Имеет звание генерал-майора полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2053933-tokaev-naznachil-zamministra-vnutrennih-del/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.