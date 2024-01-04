Токаев назначил нового замминистра внутренних дел Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Айдара Сайтбекова заместителем министра внутренних дел РК, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Сайтбеков Айдар Муталикович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

С января 2021 года он занимал должность начальника Алматинской академии МВД имени М. Есбулатова. Об этом сообщается на официальном сайте академии.

Айдар Сайтбеков родился в 1978 году. В 1999 году окончил Академию МВД Республики Казахстан. Доктор политических наук, кандидат юридических наук, ассоциированный профессор (доцент).

Почетный работник Министерства внутренних дел и Министерства образования и науки Республики Казахстан, почетный юрист Республики Казахстан, стипендиат международной программы "Болашақ".

Ранее в разные годы работал следователем в УВД Алматинской области, занимал должности оперативного состава УВД Алматинской области, был заместителем начальника УВД Енбекшиказахского района ДВД Алматинской области.

С 2009 по 2013 годы работал на различных руководящих должностях Академии МВД Республики Казахстан.

С января 2013 года – заместитель начальника Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова по кадровой работе.

В декабре 2018 года был назначен на должность начальника Актюбинского юридического института МВД Республики Казахстан.

С июля 2019 года являлся начальником Департамента кадровой политики МВД РК.

Имеет звание генерал-майора полиции.