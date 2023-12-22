Кумис Сеитова возглавила комитет в Минкультуры и информации

Кумис Сеитова стала председателем Комитета культуры в Министерстве культуры и информации – приказ подписала глава ведомства, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Приказом министра культуры и информации Республики Казахстан Сеитова Кумис Карсакбаевна назначена председателем Комитета культуры", – гласит сообщение в официальном Telegram-канале правительства.

По информации на официальном сайте правительства, Кумис Карсакбаевна родилась в 1970 году в Карагандинской области. Окончила Жезказганский педагогический институт, частный университет Академии "Болашак", университет имени Д.А. Кунаева.

В 1988 году работала воспитателем детского сада.

В 1993-1995 годы — второй секретарь Джезказганского обкома союза молодежи Казахстана.

С 1995 по 1997 год — научный сотрудник Жезказганского областного историко-краеведческого музея.

В 1997-2004 годы — экскурсовод, заместитель директора, первый заместитель директора Жезказганского историко-археологического музея.

С 2004 по 2021 год работала в структуре Министерства культуры, информации и спорта.

В 2021-2023 годы — заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта.

С июля 2023 года была председателем Комитета культуры МКС.

Напомним, что в сентябре этого года в Казахстане образовали пять новых министерств. Так, Министерство информации и общественного развития было преобразовано в Министерство культуры и информации с передачей ему ряда функций и полномочий.