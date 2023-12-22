Кумис Сеитова возглавила комитет в Минкультуры и информации
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Кумис Сеитова стала председателем Комитета культуры в Министерстве культуры и информации – приказ подписала глава ведомства, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Приказом министра культуры и информации Республики Казахстан Сеитова Кумис Карсакбаевна назначена председателем Комитета культуры", – гласит сообщение в официальном Telegram-канале правительства.
По информации на официальном сайте правительства, Кумис Карсакбаевна родилась в 1970 году в Карагандинской области. Окончила Жезказганский педагогический институт, частный университет Академии "Болашак", университет имени Д.А. Кунаева.
В 1988 году работала воспитателем детского сада.
В 1993-1995 годы — второй секретарь Джезказганского обкома союза молодежи Казахстана.
С 1995 по 1997 год — научный сотрудник Жезказганского областного историко-краеведческого музея.
В 1997-2004 годы — экскурсовод, заместитель директора, первый заместитель директора Жезказганского историко-археологического музея.
С 2004 по 2021 год работала в структуре Министерства культуры, информации и спорта.
В 2021-2023 годы — заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта.
С июля 2023 года была председателем Комитета культуры МКС.
Напомним, что в сентябре этого года в Казахстане образовали пять новых министерств. Так, Министерство информации и общественного развития было преобразовано в Министерство культуры и информации с передачей ему ряда функций и полномочий.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2052143-kumis-seitova-vozglavila-komitet-v-minkultury-i-informatsii/