Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Кумис Сеитова возглавила комитет в Минкультуры и информации

Опубликовано:

Кумис Сеитова
Кумис Сеитова. Фото: t.me/KZgovernment

Кумис Сеитова стала председателем Комитета культуры в Министерстве культуры и информации – приказ подписала глава ведомства, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Приказом министра культуры и информации Республики Казахстан Сеитова Кумис Карсакбаевна назначена председателем Комитета культуры", – гласит сообщение в официальном Telegram-канале правительства.

По информации на официальном сайте правительства, Кумис Карсакбаевна родилась в 1970 году в Карагандинской области. Окончила Жезказганский педагогический институт, частный университет Академии "Болашак", университет имени Д.А. Кунаева.

В 1988 году работала воспитателем детского сада.

В 1993-1995 годы — второй секретарь Джезказганского обкома союза молодежи Казахстана.

С 1995 по 1997 год — научный сотрудник Жезказганского областного историко-краеведческого музея.

В 1997-2004 годы — экскурсовод, заместитель директора, первый заместитель директора Жезказганского историко-археологического музея.

С 2004 по 2021 год работала в структуре Министерства культуры, информации и спорта.

В 2021-2023 годы — заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта.

С июля 2023 года была председателем Комитета культуры МКС. 

Напомним, что в сентябре этого года в Казахстане образовали пять новых министерств. Так, Министерство информации и общественного развития было преобразовано в Министерство культуры и информации с передачей ему ряда функций и полномочий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2052143-kumis-seitova-vozglavila-komitet-v-minkultury-i-informatsii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.